Αιφνιδιαστική στροφή Τραμπ: Συμφωνία με Πούτιν και πίεση στον Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε μια πρωτοφανή ανατροπή στις ισορροπίες του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες προχώρησε σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την επιστροφή του ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε δημοσίως την αντικατάσταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η αλληλουχία των γεγονότων έχει προκαλέσει σοκ στο Κίεβο και βαθιά ανησυχία στην Ευρώπη.

Η συμφωνία με τη Μόσχα και η τηλεφωνική επικοινωνία

Η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας ανακοινώθηκε την Παρασκευή, έπειτα από μια τηλεφωνική επικοινωνία περίπου 90 λεπτών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Το Κρεμλίνο περιέγραψε την επικοινωνία ως ιδιαίτερα φιλική, υπογραμμίζοντας το κλίμα στο οποίο επιτεύχθηκε η συμφωνία.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Ρωσία δεσμεύτηκε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στις αμερικανικές και διεθνείς αγορές. Επιπλέον, προβλέπονται πρόσθετες παραδόσεις τους επόμενους μήνες, ενισχύοντας την παρουσία του ρωσικού καυσίμου στην παγκόσμια αγορά. Σε αντάλλαγμα, η Ουάσινγκτον προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των σχετικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί.

Μετατόπιση της αμερικανικής πίεσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται πλέον να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην ουκρανική ηγεσία παρά στη Μόσχα. Αυτή η μετατόπιση της αμερικανικής πολιτικής προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της Ουκρανίας, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει έναν τερματισμό του πολέμου με όρους που φαίνεται να αποκλίνουν από την προηγούμενη στάση της Ουάσινγκτον.

Το πιο ανησυχητικό για τους Ουκρανούς δεν είναι μόνο η οικονομική ανάσα που προσφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία μέσω της χαλάρωσης των κυρώσεων. Η διαφαινόμενη μετατόπιση της αμερικανικής πολιτικής από την προσπάθεια περιορισμού της ρωσικής πολεμικής μηχανής στην απαίτηση να σταματήσει το Κίεβο να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δημιουργεί νέα δεδομένα για την ουκρανική άμυνα.

Αιφνιδιασμός στις διαπραγματεύσεις του Μαϊάμι

Την ίδια ώρα που ανακοινωνόταν η συμφωνία με τη Μόσχα, στο Μαϊάμι διεξάγονταν συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών. Οι συζητήσεις αυτές είχαν ως στόχο την προετοιμασία μιας νέας ειρηνευτικής πρότασης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η ουκρανική αντιπροσωπεία αιφνιδιάστηκε πλήρως όταν πληροφορήθηκε τη συμφωνία με τη Μόσχα. Οι συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχαν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επισκιάστηκαν από την αμερικανική απόφαση, η οποία άλλαξε άρδην το κλίμα των διαπραγματεύσεων.

Η απειλή για διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών

Ακόμη σοβαρότερη είναι η αποκάλυψη, από βρετανική εφημερίδα, ότι οι Αμερικανοί έθεσαν το ενδεχόμενο διακοπής της ανταλλαγής πληροφοριών με το Κίεβο. Αυτή η απειλή συνδέεται άμεσα με την απαίτηση η Ουκρανία να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ισχυρό μοχλό πίεσης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η αμερικανική υποστήριξη στον τομέα των πληροφοριών παραμένει κρίσιμη για την ουκρανική άμυνα. Η διακοπή αυτής της ροής πληροφοριών θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί αποτελεσματικά.

Το μήνυμα προς τον Ζελένσκι

Το μήνυμα που απευθύνεται στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ουσιαστικά ότι η συνέχιση ενός σημαντικού μέρους της ουκρανικής στρατιωτικής στρατηγικής μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αμερικανική υποστήριξη. Η πίεση προς την ουκρανική ηγεσία να αναθεωρήσει τις επιθετικές της ενέργειες κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών είναι πλέον σαφής.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ, με την επιδίωξη μιας συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με όρους που προκαλούν σοβαρά ερωτήματα, δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον για την Ουκρανία. Η απαίτηση για ουσιαστική αντικατάσταση του Ζελένσκι, σε συνδυασμό με τις άλλες κινήσεις, υπογραμμίζει την αλλαγή στην προσέγγιση των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Topontiki