Αμερικανικό μαχητικό έπληξε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε και ακινητοποίησε ένα φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM). Το πλοίο, με σημαία Παναμά, φέρεται να επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν, αγνοώντας τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 10 Οκτωβρίου, με το πλήγμα να θέτει εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσης του σκάφους.

Πλήγμα στον Κόλπο του Ομάν

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) προχώρησαν στην ακινητοποίηση του εμπορικού φορτηγού πλοίου M/V Ocean Molica, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως Arika Sun. Το πλοίο, που έφερε σημαία Παναμά, βρισκόταν στον Κόλπο του Ομάν όταν δέχθηκε το πλήγμα από αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, η ενέργεια αυτή έγινε αφού το πλήρωμα του πλοίου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και προσπάθησε να διασπάσει τον εν εξελίξει ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε με χρήση πυρομαχικού ακριβείας στην πρύμνη του πλοίου.

Λεπτομέρειες της επιχείρησης

Το αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε την πρύμνη του M/V Ocean Molica, με αποτέλεσμα να τεθεί πλήρως εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσής του. Η CENTCOM διευκρίνισε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το φορτηγό πλοίο είχε αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι και επιχειρούσε να διασχίσει τα περιφερειακά ύδατα, παρά τον υφιστάμενο αποκλεισμό. Η αμερικανική διοίκηση δημοσιοποίησε επίσης ένα αποχαρακτηρισμένο βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων, το οποίο καταγράφει το πλήγμα εναντίον του φορτηγού πλοίου.

Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επανέλαβε τον ναυτικό αποκλεισμό κατά όλων των πλοίων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια στις 14 Ιουλίου. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επιβολής κυρώσεων και ελέγχου των θαλάσσιων οδών στην περιοχή.

Ο αποκλεισμός έχει ως στόχο να περιορίσει τις θαλάσσιες μεταφορές προς και από το Ιράν. Οι δυνάμεις της CENTCOM παρακολουθούν στενά την περιοχή και προβαίνουν σε ενέργειες εναντίον πλοίων που επιχειρούν να παραβιάσουν τους κανόνες που έχουν τεθεί.

Προηγούμενες ενέργειες και προειδοποιήσεις

Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών αυστηρής επιβολής του αποκλεισμού, οι δυνάμεις της CENTCOM έχουν ακινητοποιήσει τέσσερα εμπορικά πλοία και έχουν αναγκάσει 135 πλοία να αλλάξουν πορεία. Οι επιχειρήσεις αυτές υπογραμμίζουν τη δέσμευση των ΗΠΑ στην επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού.

Επιπρόσθετα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει δέκα δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το δίκτυο δισεκατομμυρίων δολαρίων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Όλοι οι ναυτικοί καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις αποκλεισμού από τις δυνάμεις της CENTCOM και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις «Notice to Mariners».

Συνιστάται επίσης στα πληρώματα να επικοινωνούν με τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο κανάλι 16 (bridge-to-bridge) όταν επιχειρούν στον Κόλπο του Ομάν και στις προσεγγίσεις του Στενού του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από: Enikos