Πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ: 12 νεκροί και 309 τραυματίες

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 309 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Πολλοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη μετά το περιστατικό. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας κατηγόρησε τους υεμενίτες αντάρτες Χούθι για την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «έγκλημα πολέμου».

Ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης

Ο απολογισμός της επίθεσης στο αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ περιλαμβάνει δώδεκα νεκρούς και 309 τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται τέσσερις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και οκτώ αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένας υπήκοος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αρχή ανέφερε επίσης ότι αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που υποδηλώνει την σοβαρότητα των τραυματισμών.

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, η επίθεση προκάλεσε και υλικές ζημιές, το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση. Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη αμέσως μετά το συμβάν, επηρεάζοντας τις πτήσεις και τους ταξιδιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση έπληξε έναν τερματικό σταθμό επιβατών, με συνέπεια να υπάρχουν θάνατοι και τραυματισμοί μεταξύ των ταξιδιωτών και των υπαλλήλων του προσωπικού του αεροδρομίου.

Οι κατηγορίες της συμμαχίας κατά των Χούθι

Η στρατιωτική συμμαχία, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, κατηγόρησε το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι, για την πολύνεκρη επίθεση. Οι Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν, θεωρούνται υπεύθυνοι για την ενέργεια που είχε ως στόχο το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Η συμμαχία διαμήνυσε πως θα «ανταποδώσει με αποφασιστικότητα» την επίθεση αυτή. Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική» και «έγκλημα πολέμου», τονίζοντας τον στόχο της σε πολιτικές υποδομές και αθώους πολίτες.

Η σαουδαραβική αντίδραση και η δέσμευση για αντίποινα

Ο σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας, δήλωσε ότι η επίθεση που είχε στόχο τον τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, αποτελεί «έγκλημα πολέμου». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία το περιστατικό.

Ο συνταγματάρχης αλ Μάλκι πρόσθεσε ότι το βασίλειο εννοεί να «ανταποδώσει με αποφασιστικότητα» την «τρομοκρατική επίθεση αυτή». Η δέσμευση για αντίποινα έρχεται ως απάντηση στους θανάτους και τους τραυματισμούς που προκλήθηκαν μεταξύ των ταξιδιωτών και των υπαλλήλων του προσωπικού του αεροδρομίου, εντείνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Η καταδίκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ κατέκρινε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ. Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για το συμβάν.

Ο κ. Τραμπ πρόσθεσε ότι έχει σκοπό να συζητήσει τηλεφωνικά πολύ σύντομα με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη του βασιλείου. Η επικείμενη τηλεφωνική επικοινωνία αναμένεται να επικεντρωθεί στις εξελίξεις και τις περαιτέρω ενέργειες μετά την πολύνεκρη επίθεση.

Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Η επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ έρχεται να κλιμακώσει επικίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων που έχουν επιδεινώσει την κατάσταση στην περιοχή, με διεθνείς επιπτώσεις.

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη διαμηνύσει την πρόθεσή της για αποφασιστική απάντηση, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω εντάσεις και αντιπαραθέσεις στην ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα.

Με πληροφορίες από: Newsit