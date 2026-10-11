Νέες δηλώσεις Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν θέλει συμφωνία, ο Ζελένσκι όχι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν είναι πρόθυμος να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν το Σάββατο, όπου ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Μόσχα επιθυμεί μια συμφωνία, παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να εμποδίζουν τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησε το 2022.

Η εκτίμηση για την επιθυμία της Ρωσίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του σχετικά με την πρόθεση του Βλαντίμιρ Πούτιν να επιδιώξει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που παρατηρούνται στη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους το Σάββατο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα επιθυμεί μια συμφωνία. Αυτή η θέση του Τραμπ τονίζει την πεποίθησή του ότι, παρά τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών, υπάρχει μια ρωσική επιθυμία για την επίτευξη ενός συμβιβασμού.

Οι αιχμές κατά του Ζελένσκι

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι δεν είναι πρόθυμος να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό. Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι, κατά την άποψή του, ο «Ζελένσκι δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε συμφωνία».

Αυτή η τοποθέτηση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενη αμφιλεγόμενη δήλωση του Τραμπ, κατά την οποία είχε υποστηρίξει ότι η Ουκρανία χρειάζεται «νέο» ηγέτη. Με τον τρόπο αυτό, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε να ασκεί πίεση στον Ουκρανό ομόλογό του.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν

Ερωτηθείς για το περιεχόμενο της τελευταίας τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την ισχυρή επιθυμία του Ρώσου προέδρου για την επίτευξη συμφωνίας. Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν εξέφρασε έντονα την πρόθεσή του για έναν διακανονισμό.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο ηγετών, όπως τις περιέγραψε ο Τραμπ, φανερώνουν μια συνεχιζόμενη προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση, τουλάχιστον από την πλευρά του Ρώσου προέδρου, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Τραμπ.

Προηγούμενες δηλώσεις και επαίνους

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ δεν είναι οι μόνες που έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι δεν παραδόθηκε στη Ρωσία πριν από δύο χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει «μια καλύτερη συμφωνία» εκείνη την περίοδο.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε επαίνους προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέροντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα ήθελε να δει έναν διακανονισμό. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο πρόεδρος Πούτιν θα ήθελε να δει έναν διακανονισμό, έντονα, και κοιτάξτε, απελευθερώνει πολύ πετρέλαιο, ένα καλό πράγμα! Και παρεμπιπτόντως, σε πολύ χαμηλή τιμή».

Με πληροφορίες από: Enikos