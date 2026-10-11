Τέσσερις νεκροί και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από την τροπική καταιγίδα Ησαΐας στις ΗΠΑ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Ησαΐας. Παράλληλα, περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (10/10) από τις αρμόδιες αρχές. Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στις πολιτείες της Φλόριντα και της Αλαμπάμα.

Οι πρώτες συνέπειες της καταιγίδας

Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας έπληξε τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας πίσω της ένα βαρύ απολογισμό. Οι πρώτες ανακοινώσεις των αρχών έκαναν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν όταν δέντρα έπεσαν πάνω σε κατοικίες, τόσο στη Φλόριντα όσο και στην Αλαμπάμα.

Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του αμερικανικού Νότου βρέθηκαν χωρίς ρεύμα, δημιουργώντας εκτεταμένες διαταραχές στην καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Καταστροφές σε Φλόριντα και Αλαμπάμα

Οι ζημιές που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Ησαΐας ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες, με τις πολιτείες της Φλόριντα και της Αλαμπάμα να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα. Στην Αλαμπάμα, η κυβερνήτρια Κέι Άιβι περιέγραψε την κατάσταση κάνοντας λόγο για ισχυρούς ανέμους που ξερίζωσαν δέντρα, προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και άφησαν πίσω τους σημαντικές καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες.

Στη βορειοδυτική Φλόριντα, το πέρασμα της καταιγίδας άφησε πίσω του εικόνες καταστροφής. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν στην περιοχή ανέφεραν ότι είδαν αναποδογυρισμένα τροχόσπιτα, κατεστραμμένα πρατήρια καυσίμων και συντρίμμια διάσπαρτα σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές. Οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις συνέβαλαν στην πρόκληση εκτεταμένων προβλημάτων στις υποδομές.

Οι δηλώσεις των αρχών και η συνεχιζόμενη επιφυλακή

Οι αρχές των πληγεισών περιοχών κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος πλημμυρών και νέων ζημιών δεν είχε εκλείψει. Η προειδοποίηση αφορούσε τόσο τις άμεσες συνέπειες της καταιγίδας όσο και τις πιθανές μακροπρόθεσμες διαταραχές στον ενεργειακό τομέα.

Η κυβερνήτρια της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, τόνισε τη σφοδρότητα των ανέμων και τις επιπτώσεις τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσοχή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η καταιγίδα. Οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά η έκταση των καταστροφών απαιτεί χρόνο και πόρους.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Ησαΐας ήταν οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου PowerOutage.us, το βράδυ του Σαββάτου, σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του αμερικανικού Νότου είχαν μείνει χωρίς ρεύμα. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει την ευρεία επίδραση της καταιγίδας στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Οι διακοπές ρεύματος επηρέασαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, δημιουργώντας δυσκολίες στην επικοινωνία, τη θέρμανση ή την ψύξη, καθώς και τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες ηλεκτροδότησης εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών, αλλά η έκταση των ζημιών καθιστά τη διαδικασία χρονοβόρα.

Με πληροφορίες από: Enikos