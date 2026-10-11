Επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ: Τουλάχιστον 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα από επίθεση που σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση, η οποία αποδίδεται στις δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου.

Η επίθεση και οι πρώτες πληροφορίες

Η επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, με διπλωματικές πηγές να αναφέρουν ότι επλήγη από πύραυλο. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για «επίθεση», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αρχικά την προέλευσή της. Αργότερα, διπλωματικές πηγές δήλωσαν ότι το χτύπημα αποδίδεται στις δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης.

Η ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ταξιδιώτες απομακρύνθηκαν από διάφορους χώρους του αεροδρόμίου, ενώ περισσότερα από δέκα ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Ο τραγικός απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές

Από την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ των θυμάτων, αναφέρθηκε ένας αιγυπτιακής υπηκοότητας μέλος πληρώματος σαουδαραβικής αεροπορικής εταιρείας, καθώς και ένας Παλαιστίνιος που διέθετε αιγυπτιακό διαβατήριο.

Εκτός από τους νεκρούς, δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, με κάποιες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 50 τραυματίες. Η πλειονότητα των τραυματιών είναι Σαουδάραβες. Νοσοκομειακές πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες, όλοι Σαουδάραβες, βρίσκονται στην εντατική, ενώ πολλοί άλλοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών

Η επίθεση προκάλεσε συναγερμό στις υγειονομικές υπηρεσίες της σαουδαραβικής πρωτεύουσας. Γιατροί κλήθηκαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του Ριάντ για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες περίθαλψης. Ιατρική πηγή δήλωσε ότι πρόκειται για «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Τραυματίες μεταφέρθηκαν στις υγειονομικές μονάδες της πρωτεύουσας, με ορισμένους από αυτούς να διακομίζονται με ελικόπτερα στα νοσοκομεία. Η άμεση ανταπόκριση των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων κρίθηκε απαραίτητη λόγω του μεγάλου αριθμού των τραυματιών και της σοβαρότητας ορισμένων περιστατικών.

Διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου και ακυρώσεις πτήσεων

Μετά το χτύπημα, η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» διακόπηκε προσωρινά. Η διακοπή αυτή κρίθηκε αναγκαία εν αναμονή της εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις, καθώς και για τον έλεγχο της ασφάλειας του χώρου. Η Kuwait Airways, μάλιστα, περιέγραψε την κατάσταση ως κλείσιμο του αεροδρομίου λόγω «κατάστασης ασφάλειας».

Η επίθεση είχε άμεσες επιπτώσεις και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Οι εταιρείες Kuwait Airways, Etihad Airways και Qatar Airways προχώρησαν σε ακυρώσεις σειράς πτήσεων από και προς το Ριάντ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ορισμένες από αυτές τις ακυρώσεις αναμένεται να ισχύσουν έως και τη Δευτέρα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «King Khalid» εξέδωσε ταξιδιωτική ειδοποίηση, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους. Η ειδοποίηση συνιστούσε στους ταξιδιώτες να επιβεβαιώνουν την κατάσταση των πτήσεών τους προτού αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki