Η Ρωσία αίρει μερικώς την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, ενώ Βρετανία και Ουκρανία επιμένουν στις κυρώσεις

Η ρωσική κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση της μερικής άρσης της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ, μια απόφαση που τίθεται σε άμεση ισχύ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα συμφωνίας που επετεύχθη ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, με τη Ρωσία να δεσμεύεται να προμηθεύει τις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, οι διεθνείς διπλωματικές επαφές συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν την περαιτέρω άσκηση πίεσης στη Ρωσία.

Η μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ

Η απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης για τη μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ τέθηκε σε ισχύ άμεσα, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η κίνηση αυτή βασίζεται σε μια συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Ρωσία θα αναλάβει να προμηθεύει τις διεθνείς αγορές με ντίζελ. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «οι όγκοι παραγωγής επαρκούν για την πλήρη κάλυψη τόσο της εγχώριας ζήτησης όσο και των εξαγωγών προς την διεθνή αγορά στις προβλεπόμενες ποσότητες».

Συνομιλία Μπέρναμ και Ζελένσκι για τις κυρώσεις

Στο διπλωματικό πεδίο, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τη σημασία της άσκησης πίεσης επί της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της συνομιλίας, προσθέτοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθούν αυτοπροσώπως εντός των επομένων ημερών, υπογραμμίζοντας την πρόθεση για περαιτέρω στενή συνεργασία.

Η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για ενίσχυση των κυρώσεων

Ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ τόνισε τη σταθερή θέση του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Βρετανίας να διατηρήσει και να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, χρησιμοποιώντας το εργαλείο των κυρώσεων, με στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία

Η συνομιλία μεταξύ του Άντι Μπέρναμ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε μετά από μια περίοδο κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας τις τελευταίες ημέρες. Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες και καταστροφές.

Πιο πρόσφατα, σημειώθηκε μια επίθεση κατά συγκροτήματος κατοικιών στην πόλη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 ανθρώπων. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του, εξέφρασε την υποστήριξη προς τον πρόεδρο Ζελένσκι, γράφοντας ότι «χαίρει της υποστήριξης του ουκρανικού λαού και αυτός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει. Οι δηλώσεις που έρχονται από το εξωτερικό το μόνο που κάνουν είναι να επιβεβαιώνουν ότι κάνει καλά την δουλειά του. Του αξίζει να υποστηριχθεί».

Ανακοίνωση του ΠΟΥ για θάνατο σε ινστιτούτο πανώλης

Σε μια ξεχωριστή είδηση που αφορά τη Ρωσία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία ανακοίνωσε τον θάνατο μιας εργαζόμενης, η οποία απασχολούνταν σε ερευνητικό ινστιτούτο που ειδικεύεται στη μελέτη της πανώλης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos