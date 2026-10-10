Διαδηλώσεις σε Λονδίνο, Βερολίνο και Δουβλίνο για τον πόλεμο στη Γάζα

Μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έλαβαν χώρα σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένων του Λονδίνου, του Βερολίνου και του Δουβλίνου. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, αναδεικνύοντας τη διεθνή ανησυχία για την κατάσταση.

Στο Λονδίνο, η πορεία σημαδεύτηκε από συλλήψεις και εντάσεις, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για μαζική συμμετοχή. Στο Βερολίνο, οι διαδηλωτές επικεντρώθηκαν στην καταγγελία των γερμανικών εξαγωγών όπλων, ενώ στο Δουβλίνο πραγματοποιήθηκε πορεία αλληλεγγύης.

Η μεγάλη πορεία στο Λονδίνο

Μία μεγάλη φιλοπαλαιστινιακή πορεία διεξήχθη στο κέντρο του Λονδίνου, προσελκύοντας, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έως και 250.000 διαδηλωτές. Ο αριθμός αυτός ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία. Η κινητοποίηση χαρακτηρίστηκε από εντάσεις και οδήγησε σε συλλήψεις.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 5 το απόγευμα είχαν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν πρόκληση φθορών σε πολεμικό μνημείο, παραβίαση αστυνομικών περιορισμών και επίθεση εναντίον αστυνομικού. Η πορεία κατέληξε στην περιοχή των κυβερνητικών κτιρίων, κοντά στο βρετανικό Κοινοβούλιο.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, ενώ οι διαδηλωτές τήρησαν δύο λεπτά σιγής στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, καθώς παράλληλα πραγματοποιήθηκε και αντιδιαδήλωση υπέρ του Ισραήλ.

Διαμαρτυρίες στο Βερολίνο για τις εξαγωγές όπλων

Στο Βερολίνο, περίπου 3.500 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να καταγγείλουν τις εξαγωγές όπλων της Γερμανίας προς το Ισραήλ. Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό και πλακάτ που καταδίκαζαν τη στρατιωτική υποστήριξη του Βερολίνου προς το Ισραήλ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην πολιτική αυτή.

Ένας φοιτητής, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο AFP ότι «βρίσκει πραγματικά τρομερό το γεγονός ότι η Γερμανία δυσκολεύεται τόσο πολύ να επικρίνει το Ισραήλ». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει το κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί σε μερίδα της γερμανικής κοινωνίας σχετικά με τη στάση της χώρας.

Πορεία αλληλεγγύης στο Δουβλίνο

Στο Δουβλίνο, διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία που διοργανώθηκε από την Ιρλανδική Εκστρατεία Αλληλεγγύης με την Παλαιστίνη. Η κινητοποίηση αυτή έλαβε χώρα τρεις ημέρες μετά την τρίτη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, προσδίδοντας ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης.

Η πορεία στο Δουβλίνο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών κινητοποιήσεων που ζητούν την προστασία των Παλαιστινίων και την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή της Γάζας, αναδεικνύοντας την παγκόσμια διάσταση του ζητήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki