Φωτιά σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη: Εκκενώνεται από ασθενείς

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, στην Κωνσταντινούπολη, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην οροφή του Νοσοκομείου Εκπαίδευσης και Έρευνας Υψηλής Εξειδίκευσης Κοσούγιολου. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και άλλων ομάδων έκτακτης ανάγκης, ενώ ξεκίνησε επιχείρηση εκκένωσης των ασθενών που νοσηλεύονταν στο κτίριο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Καρτάλ της Κωνσταντινούπολης, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε να παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής. Η προτεραιότητα των αρχών δόθηκε στην ασφαλή απομάκρυνση των νοσηλευομένων και στον περιορισμό των φλογών.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην οροφή του Νοσοκομείου Εκπαίδευσης και Έρευνας Υψηλής Εξειδίκευσης Κοσούγιολου, το βράδυ του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό προήλθαν από κατοίκους της περιοχής και το προσωπικό του νοσοκομείου στην Καρτάλ της Κωνσταντινούπολης.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στην οροφή του νοσηλευτικού ιδρύματος, γεγονός που οδήγησε σε άμεση και ευρεία κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομικοί και διασώστες. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες και να συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση των ατόμων από το κτίριο.

Η ανταπόκριση των αρχών ήταν άμεση, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των ασθενών και του προσωπικού του νοσοκομείου. Οι πυροσβέστες ανέβηκαν στην οροφή του κτιρίου προκειμένου να επιχειρήσουν απευθείας στο σημείο όπου είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά, με στόχο τον περιορισμό της.

Επιχείρηση εκκένωσης ασθενών

Παράλληλα με την κατάσβεση, ξεκίνησε αμέσως η επιχείρηση εκκένωσης των ασθενών από το Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Υψηλής Εξειδίκευσης Κοσούγιολου. Η απομάκρυνση των νοσηλευομένων ήταν επιβεβλημένη για την ασφάλειά τους, δεδομένης της εξέλιξης της πυρκαγιάς στην οροφή του κτιρίου.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου A Haber, μετέδωσαν εικόνες και πληροφορίες από το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας την επιχείρηση εκκένωσης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των ασθενών που απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν εντατικές προσπάθειες για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους στους εσωτερικούς χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η επιχείρηση κατάσβεσης επικεντρώθηκε στην οροφή, όπου είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αδιάκοπα για να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση και να διασφαλίσουν ότι η φωτιά δεν θα επηρεάσει περαιτέρω το κτίριο ή τους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα.

Αδιευκρίνιστα αίτια και απουσία απολογισμού

Μέχρι αυτή τη στιγμή, τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στην οροφή του νοσοκομείου παραμένουν άγνωστα και οι τουρκικές αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες. Δεν υπάρχουν επαρκώς επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με τυχόν τραυματισμούς που μπορεί να προκλήθηκαν από το περιστατικό.

Οι πρώτες πληροφορίες επικεντρώνονται στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης κατάσβεσης και στην ασφαλή απομάκρυνση των ασθενών. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τι οδήγησε στην εκδήλωση της φωτιάς στο Νοσοκομείο Εκπαίδευσης και Έρευνας Υψηλής Εξειδίκευσης Κοσούγιολου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader, Newsit