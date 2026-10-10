Ντόναλντ Τραμπ: «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε ευθεία αμφισβήτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αναζητήσει νέο ηγέτη εάν επιθυμεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ουκρανό Πρόεδρο ότι επιδιώκει να προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, συνεχίζοντας τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Οι δηλώσεις του έγιναν σε δημοσιογράφους και έρχονται σε μια περίοδο νέας έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας του Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ.

Έκκληση για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Προτείνω να βρουν έναν νέο ηγέτη που να μπορεί να συνάψει συμφωνία». Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την άποψη ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο», τονίζοντας ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θα μπορούσε να είχε κλείσει πολλές συμφωνίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνει ποτέ».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ουκρανός ομόλογός του «θα μπορούσε να είχε διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, αλλά επιλέγει να μην το κάνει». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η τρέχουσα ηγεσία της Ουκρανίας δεν είναι αποτελεσματική στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και παγκόσμια αγορά

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία. Υποστήριξε ότι είχε ζητήσει να μην αποτελούν στόχο τα διυλιστήρια, εξαιτίας των συνεπειών που θα μπορούσαν να προκληθούν στην παγκόσμια αγορά καυσίμων. «Είπαμε: “Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στη Ρωσία, αλλά μην χτυπήσετε τα διυλιστήρια, γιατί αυτό θα προκαλέσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα”», τόνισε ο Τραμπ.

Επέμεινε ότι είχε διατυπώσει σαφείς προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. «Και τους είπαμε: “Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην αγγίξετε το πετρέλαιο, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη έλλειψη”», υποστήριξε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο», συνδέοντας τις ουκρανικές επιχειρήσεις με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί αγρότες και κτηνοτρόφοι εξαιτίας των τιμών των καυσίμων. «Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας όσον αφορά το πετρέλαιο, καθώς η Ρωσία προμηθεύει μεγάλο μέρος του πετρελαίου σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο νέας έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου. Αυτή η ένταση προκλήθηκε μετά την απόφαση του Τραμπ να συμφωνήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Η συμφωνία αυτή αφορά την άρση των κυρώσεων για το ρωσικό ντίζελ.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, και προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ουκρανικής ηγεσίας. Η αντιπαράθεση συνδέεται άμεσα με αυτή τη συμφωνία, η οποία αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.

Αιτίες και ανθρώπινο κόστος του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «άρχισε λόγω ανικανότητας». Υποστήριξε ότι αν ο ίδιος ήταν πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεκινήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στις σοβαρές συνέπειες της σύγκρουσης, δηλώνοντας ότι «πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί».

Επιπλέον, ο Τραμπ τόνισε τις εδαφικές απώλειες της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι η χώρα «έχει χάσει πάνω από το 30% των εδαφών της». Οι δηλώσεις αυτές πλαισιώνουν την κριτική του προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την έκκλησή του για αλλαγή στην ηγεσία της Ουκρανίας, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos