Σαουδική Αραβία: Χτύπημα των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ με δεκάδες τραυματίες

Δεκάδες τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο απολογισμός επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο (10/10), στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία. Οι δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επίθεση με πύραυλο κατά του αεροδρομίου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες και κινητοποίηση των αρχών. Η έκρηξη οδήγησε στην εκκένωση τμημάτων των εγκαταστάσεων και στην ακύρωση πολλών πτήσεων.

Η επίθεση και οι πρώτες πληροφορίες

Περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, οι δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν επίθεση με πύραυλο κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ. Πληροφορημένη διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για χτύπημα σε μη στρατιωτικό στόχο, το οποίο έπληξε το αεροδρόμιο.

Αυτόπτες μάρτυρες είχαν αναφέρει νωρίτερα μια ισχυρή έκρηξη εντός του αεροδρομίου και την άμεση εκκένωση των χώρων του. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, μια στήλη καπνού υψώθηκε από το Terminal 3 του αεροδρομίου King Khalid International, ενώ οι σειρήνες πυρκαγιάς συνέχισαν να ηχούν στο εσωτερικό του αεροδρομίου.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Ο αριθμός των τραυματιών από την επίθεση ανέρχεται σε δεκάδες, με την κατάσταση τουλάχιστον πέντε εξ αυτών να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ιατρική πηγή δήλωσε ότι οι γιατροί κλήθηκαν εκτάκτως στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας, καθώς αντιμετωπίζουν μια «σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία του Ριάντ, με αρκετούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε την έκρηξη και στη συνέχεια αντίκρισε πολλούς τραυματίες πεσμένους στο έδαφος, μέσα στο αεροδρόμιο. Περισσότερα από δώδεκα ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται εσπευσμένα προς τις εγκαταστάσεις για την παροχή βοήθειας.

Επιπτώσεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες

Η επίθεση είχε άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες της περιοχής. Όλες οι αεροπορικές εταιρείες διέκοψαν τις προσγειώσεις και απογειώσεις από το κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με δεδομένα από ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων, όλες οι πτήσεις με προορισμό την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας είχαν είτε εκτραπεί προς άλλα αεροδρόμια είτε ακυρωθεί.

Μάλιστα, σε κάποια χρονική στιγμή, το μοναδικό εναέριο μέσο που εμφανιζόταν πάνω από το αεροδρόμιο ήταν ένα ελικόπτερο. Η Kuwait Airways ανακοίνωσε την ακύρωση πτήσεων από και προς το Ριάντ, επικαλούμενη την «κατάσταση ασφάλειας» που επικρατεί. Αντίστοιχες ακυρώσεις ανακοίνωσαν και οι Etihad Airways και Qatar Airways, επηρεάζοντας πολλά δρομολόγια μεταξύ των αεροπορικών τους κόμβων και του Ριάντ, με ορισμένες ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα (12/10).

Κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι

Η νέα αυτή έκρηξη καταγράφεται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο, καθώς οι Χούθι της Υεμένης έχουν εντείνει τις πυραυλικές τους επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Η σημερινή επίθεση ακολούθησε προηγούμενα χτυπήματα που σημειώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, επίσης κατά του αεροδρομίου του Ριάντ.

Εκείνες οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων και την καταστροφή ενός αεροσκάφους της Saudia, ενώ μια στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο. Οι Χούθι, οι οποίοι διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν, συνεχίζουν να στοχεύουν μη στρατιωτικούς στόχους, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis