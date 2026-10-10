Κρίστα Πάικ: Εξιτήριο από νοσοκομείο και επιστροφή στη φυλακή μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

Η Κρίστα Πάικ, η 50χρονη κρατούμενη, έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο του Νάσβιλ, δέκα ημέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της στις φυλακές του Τενεσί, όπου και θα συνεχίσει να κρατείται.

Επιστροφή στις φυλακές του Τενεσί

Οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι η πελάτισσά τους έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Νάσβιλ. Η 50χρονη γυναίκα, μετά την ιατρική περίθαλψη που της παρασχέθηκε, επέστρεψε στο Κέντρο Αποκατάστασης Debra K. Johnson. Το συγκεκριμένο κέντρο αποτελεί την κύρια φυλακή γυναικών στην πολιτεία του Τενεσί.

Η επιστροφή της στη φυλακή σηματοδοτεί το τέλος μιας δεκαήμερης παραμονής της στο νοσοκομείο, η οποία ακολούθησε την αποτυχημένη διαδικασία εκτέλεσής της. Μέχρι και την Πέμπτη, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της, η Κρίστα Πάικ περπατούσε με βοήθεια. Επιπλέον, εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα συγκέντρωσης και μνήμης, υποδηλώνοντας την έκταση των επιπτώσεων από την πρόσφατη δοκιμασία.

Η δήλωση των δικηγόρων της και η ιατρική της κατάσταση

Σε δήλωσή τους, οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη της πελάτισσάς τους. Συγκεκριμένα, η Πάικ είναι ευγνώμων προς τους πρώτους ανταποκριτές και την ιατρική ομάδα για τη φροντίδα που της παρείχαν. Τόνισαν ότι αυτή η φροντίδα παρασχέθηκε «υπό αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες», όπως αναφέρθηκε στους New York Times.

Οι νομικοί της εκπρόσωποι διαβεβαίωσαν ότι η Κρίστα Πάικ συνεχίζει να λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη εντός των φυλακών. Δήλωσαν επίσης ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής της. Αυτό υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για ιατρική υποστήριξη και παρακολούθηση της υγείας της μετά τα γεγονότα.

Η αποτυχημένη εκτέλεση της 30ης Σεπτεμβρίου

Η αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ έλαβε χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, η 50χρονη επέζησε από τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης. Η χορήγηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας εκτέλεσης.

Η πεντοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται σε τέτοιες διαδικασίες. Το γεγονός ότι η Πάικ επέζησε μετά τη χορήγηση δύο δόσεων αποτελεί το κεντρικό σημείο της είδησης που οδήγησε στην εισαγωγή της στο νοσοκομείο και την επακόλουθη επιστροφή της στη φυλακή.

Το βαρύ ιστορικό της κρατούμενης

Η Κρίστα Πάικ έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής της πίσω από τα κάγκελα, καθώς βρίσκεται στη φυλακή για τρεις ολόκληρες δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ένα σημαντικό διάστημα το έχει περάσει σε απομόνωση, μια συνθήκη που επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχολογική και σωματική της κατάσταση.

Η καταδίκη της αφορά τη δολοφονία που διέπραξε το 1995. Θύμα της ήταν η 19χρονη συμμαθήτριά της, Κολίν Σλέμερ, ένα έγκλημα που συνέβη στο Νόξβιλ. Αυτό το γεγονός αποτελεί το υπόβαθρο της μακροχρόνιας κράτησής της και της πρόσφατης απόπειρας εκτέλεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos