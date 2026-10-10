Πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ: Δεκάδες τραυματίες, πέντε στην εντατική

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η έκρηξη οφείλεται σε πυραυλική επίθεση των Χούθι της Υεμένης, με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματισμούς και την άμεση μεταφορά ασθενών σε νοσοκομεία.

Η πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ»

Η επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 15:00, στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκε μια πολύ δυνατή έκρηξη, η οποία οδήγησε στην άμεση απομάκρυνση ταξιδιωτών από διάφορους χώρους του αεροδρομίου.

Διπλωματική πηγή, επικαλούμενη το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), δήλωσε ότι πίσω από την πυραυλική επίθεση βρίσκονται οι Χούθι της Υεμένης. Η ίδια πηγή τόνισε πως «οι Χούθι επιτίθενται κατά μη στρατιωτικών στόχων. Το αεροδρόμιο του Ριάντ είναι μη στρατιωτικός στόχος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο είχε βρεθεί στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθι και την προηγούμενη ημέρα, υποδεικνύοντας ένα μοτίβο επιθέσεων στην περιοχή.

Δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένη κινητοποίηση

Από την πυραυλική επίθεση αναφέρθηκαν δεκάδες τραυματίες, στην πλειονότητά τους Σαουδάραβες πολίτες. Νοσοκομειακές πηγές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες, όλοι Σαουδάραβες, νοσηλεύονται στην εντατική μονάδα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, εν μέσω μιας μεγάλης επιχείρησης διάσωσης.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση και εκτεταμένη. Περισσότερα από δέκα ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, ενώ σύμφωνα με το Reuters και αναφορές αυτόπτων μαρτύρων, ο αριθμός των ασθενοφόρων που κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο ξεπερνούσε τα δώδεκα. Οι ταξιδιώτες απομακρύνθηκαν από διάφορους χώρους του αεροδρομίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Εκκένωση και ταξιδιωτική προειδοποίηση

Μετά το περιστατικό, ο χώρος του αεροδρόμίου εκκενώθηκε, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να αξιολογήσουν την κατάσταση και να διαχειριστούν τις συνέπειες της επίθεσης. Το αεροδρόμιο εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές τους εταιρείες και να επιβεβαιώσουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στον χώρο.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου παρότρυνε τους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις τόσο του αεροδρομίου όσο και των αεροπορικών εταιρειών τους για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούσαν.

Απουσία επίσημων δηλώσεων από τις αρχές

Μέχρι τις πρώτες αναφορές και την ώρα που συνέβησαν τα γεγονότα, δεν είχε υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με το περιστατικό. Τόσο το γραφείο της σαουδαραβικής κυβέρνησης για τα μέσα ενημέρωσης όσο και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας δεν είχαν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Παράλληλα, δεν είχαν δοθεί επίσημες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο, πέραν των αναφορών για τους τραυματισμούς. Η απουσία επίσημης ενημέρωσης άφηνε πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με το μέγεθος του πλήγματος και τις περαιτέρω ενέργειες των αρχών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta