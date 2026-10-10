Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά την Παρασκευή, προκαλώντας τραυματισμούς, καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και σε γειτονικές χώρες, ενώ οι Αρχές κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Παράλληλα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία στη συνέχεια ήρθη.

Η στιγμή του σεισμού και το επίκεντρο

Ο ισχυρός σεισμός καταγράφηκε την Παρασκευή (9/10) στις 12:56 το μεσημέρι, τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 20:56 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 12,5 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα νότια παράλια της χώρας, περίπου 12 χιλιόμετρα νοτιονοτιοδυτικά της κοινότητας Πιταλόζα Αρίμπα.

Αρχικά, το USGS είχε εκτιμήσει το μέγεθος της δόνησης στους 8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, προτού το αναθεωρήσει στους 7,6 και τελικά στους 7,7 βαθμούς. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων, φτάνοντας μέχρι την Πόλη του Παναμά, καθώς και στην Κολομβία και τον Ισημερινό. Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων δύο μεγέθους 5,8 και 5,5 Ρίχτερ.

Μαρτυρία Έλληνα κατοίκου της πρωτεύουσας

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού στον Παναμά περιέγραψε ο Δημήτρης Κοσμάς, Έλληνας που ζει και εργάζεται στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο κ. Κοσμάς δήλωσε ότι, παρότι 41 ετών, πρώτη φορά βίωσε ένα τέτοιο φαινόμενο. Την ώρα που όλοι ήταν στη δουλειά, γύρω στη μία τοπική ώρα, άρχισε ο σεισμός. Ο ίδιος βρισκόταν στον έκτο όροφο ενός κτιρίου στο γραφείο του, και όλοι κατέβηκαν από τις σκάλες, με τον κόσμο να βγαίνει ήρεμα από τις πολυκατοικίες.

Ο Δημήτρης Κοσμάς ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου τριών ωρών από την πρωτεύουσα, σε μια μικρή πόλη με την ονομασία Ερέρα, στο κέντρο του Παναμά. Παρότι η απόσταση ήταν μεγάλη, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην πρωτεύουσα. «Το νιώσαμε πολύ δυνατά κι εδώ», σημείωσε, προσθέτοντας πως «υπάρχουν μεγάλες ζημιές λένε εκεί που έγινε ο σεισμός. Η πόλη λέγεται Ερέρα, στον χάρτη είναι στο κέντρο του Παναμά».

Ακόμη, ο κ. Κοσμάς ανέφερε ότι μέχρι τη στιγμή της επικοινωνίας δεν υπήρχαν πληροφορίες για θύματα, ενώ οι μετασεισμοί εξακολουθούσαν να γίνονται αισθητοί. «Δεν γνωρίζουμε για νεκρούς, ακόμα έχει μετασεισμούς, η γη κουνιέται ακόμα», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές

Σημαντικές ζημιές σε κτίρια, δρόμους και γέφυρες καταγράφηκαν στις πληγείσες περιοχές. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για αρκετούς τραυματίες, χωρίς να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για νεκρούς. Στην πρωτεύουσα, κάτοικοι εγκατέλειψαν τα κτίρια και συγκεντρώθηκαν σε υπαίθριους χώρους, αναμένοντας ενημέρωση για τις συνέπειες του σεισμού.

Ο Ομάρ Σμιθ, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε στο ειδησεογραφικό κανάλι «Telemetro Reporta» ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις κεντρικές επαρχίες Βεραγκούας, Ερέρα και Λος Σάντος. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα άτομο που χτυπήθηκε από συντρίμμια κτιρίου το οποίο κατέρρευσε εν μέρει στην πόλη Πενονόμε.

Καταρρεύσεις και ρωγμές σε σημαντικά κτίρια

Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Ομάρ Σμιθ, επιβεβαίωσε επίσης ότι σημειώθηκε μερική κατάρρευση και εμφανίστηκαν ρωγμές στον καθεδρικό ναό της κεντρικής πλατείας της περιοχής. Ζημιές υπέστησαν ακόμη το κτίριο που στεγάζει το γραφείο του κυβερνήτη και το ξενοδοχείο «Dos Continentes».

Οι Αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, ενώ η προειδοποίηση για τσουνάμι, που είχε εκδοθεί αρχικά, ήρθη λίγο αργότερα, μειώνοντας την ανησυχία για περαιτέρω φυσικές καταστροφές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki