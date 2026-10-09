Το Ισραήλ καταγγέλλει την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι, κάνοντας λόγο για «αντισραηλινό μίσος»

Το Ισραήλ εξέφρασε σήμερα την έντονη αντίδρασή του στην απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2026 στην Νάβι Πιλάι, υποστηρίζοντας ότι αυτή η ενέργεια νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις». Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις, κάνοντας λόγο για «το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα». Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας, Γιόζεφ Γκέμπελς, σίγουρα «χειροκροτεί από την κόλαση».

Η επίσημη καταγγελία του Ισραήλ

Η ισραηλινή κυβέρνηση καταγγέλλει με δριμύτητα την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το βραβείο Ειρήνης του 2026 στην Νάβι Πιλάι. Η επίσημη θέση του Ισραήλ είναι ότι αυτή η βράβευση όχι μόνο δεν προάγει την ειρήνη, αλλά αντιθέτως, νομιμοποιεί και ενισχύει το «αντισραηλινό μίσος».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, η ενέργεια αυτή θεωρείται ότι νομιμοποιεί τις προκαταλήψεις εναντίον του Ισραήλ. Η αντίδραση αυτή εκφράστηκε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, υπογραμμίζοντας την πλήρη διαφωνία της χώρας με την επιλογή της Επιτροπής Νόμπελ.

Οι σκληρές δηλώσεις του υπουργείου Εξωτερικών

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για να περιγράψει την απονομή. Χαρακτήρισε την ενέργεια ως επιβράβευση του «μεγαλύτερου ψέματος του 21ου αιώνα», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η βράβευση αυτή αποτελεί μια βαθιά στρέβλωση της πραγματικότητας.

Η ανάρτηση προχώρησε ακόμη περισσότερο, αναφέροντας: «Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ επιβράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση». Αυτή η αναφορά στον πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας υπογραμμίζει το μέγεθος της οργής και της αποδοκιμασίας από την πλευρά του Ισραήλ.

Ο ρόλος της Νάβι Πιλάι

Η 85χρονη Νάβι Πιλάι, στην οποία απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, είχε διατελέσει επικεφαλής μιας σημαντικής επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, ήταν η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία είχε ως αντικείμενο τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο ρόλος της στην εν λόγω επιτροπή και οι εκθέσεις που προέκυψαν από τις εργασίες της είναι ο βασικός λόγος για την έντονη αντίδραση του Ισραήλ. Η επιτροπή αυτή έχει επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής από την ισραηλινή πλευρά για τις θέσεις και τα πορίσματά της.

Η έκθεση για τη Λωρίδα της Γάζας

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πυροδότησαν την ισραηλινή καταγγελία είναι η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε αυτή την έκθεση, η Επιτροπή, υπό την ηγεσία της Νάβι Πιλάι, διατύπωσε σοβαρές κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, η έκθεση κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στην περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Αυτή η κατηγορία, η οποία θεωρείται εξαιρετικά βαριά, αποτέλεσε το κεντρικό επιχείρημα για την ισραηλινή αντίδραση στην απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάι, καθώς θεωρείται ότι η βράβευση αυτή νομιμοποιεί τέτοιους ισχυρισμούς.

Η ισραηλινή θέση για τη νομιμοποίηση του μίσους

Το Ισραήλ θεωρεί την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι ως μια ενέργεια που όχι μόνο επιβραβεύει, αλλά και νομιμοποιεί τις αντισραηλινές προκαταλήψεις. Αυτό, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, ενισχύει ένα κλίμα εχθρότητας και παραπληροφόρησης εναντίον του κράτους.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η βράβευση αυτή αποτελεί μια μορφή πολιτικοποιημένης δυσφήμισης του Ισραήλ. Θεωρεί ότι προωθεί ψευδείς αφηγήσεις και συκοφαντίες εναντίον του κράτους, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για ειρήνη και κατανόηση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki