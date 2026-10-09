Βρέθηκαν οι δύο πίνακες του Ρενουάρ αξίας 10 εκατ. ευρώ – Έξι συλλήψεις στη Γαλλία

Δύο πολύτιμα έργα του διάσημου ζωγράφου Ογκίστ Ρενουάρ, τα οποία είχαν κλαπεί από μουσείο στη νότια Γαλλία, βρίσκονται ξανά στα χέρια των γαλλικών αρχών. Οι πίνακες, συνολικής αξίας που εκτιμάται μεταξύ 8 και 10 εκατομμυρίων ευρώ, εντοπίστηκαν έναν μήνα μετά την κινηματογραφική διάρρηξη. Η αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στην ανάκτησή τους είχε ως αποτέλεσμα και έξι συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας.

Ο εντοπισμός των έργων τέχνης

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε στον εντοπισμό των δύο πινάκων του Ογκίστ Ρενουάρ την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου του 2026. Πρόκειται για τα έργα «Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» (Madame Colonna Romano) και «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι» (Jeune femme au puits), τα οποία είχαν αφαιρεθεί από το μουσείο που στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου, στην πόλη Καν-σιρ-Μερ της νότιας Γαλλίας.

Ο εντοπισμός των έργων τέχνης ήρθε ως αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στα μέσα της εβδομάδας. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν σε έξι συλλήψεις ατόμων, τα οποία συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας, ενισχύοντας τις έρευνες για την υπόθεση.

Η κινηματογραφική διάρρηξη

Η διάρρηξη στο Μουσείο Ρενουάρ στην πόλη Καν-σιρ-Μερ είχε σημειωθεί στις 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο συναγερμός στο μουσείο χτύπησε στις 05:48 το πρωί της Τρίτης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κινηματογραφικής κλοπής που διήρκεσε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Πέντε λεπτά μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού, η δημοτική αστυνομία έφτασε στο σημείο της διάρρηξης. Η άμεση παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων φαίνεται πως ανάγκασε τους δράστες να επισπεύσουν τη διαφυγή τους, αλλάζοντας τα αρχικά τους σχέδια.

Ο τρόπος δράσης των διαρρηκτών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δύο δράστες άνοιξαν μια τρύπα στη μεταλλική περίφραξη του κήπου του μουσείου Ρενουάρ. Κατόπιν, εισήλθαν στο κτήριο και αφαίρεσαν συνολικά τέσσερις πίνακες από την πολύτιμη συλλογή του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της βιαστικής διαφυγής τους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους δύο από τους πίνακες στους κήπους του μουσείου, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν φτάσει άμεσα στο σημείο.

Ο δήμαρχος της Καν-σιρ-Μερ, κ. Μπριάν Μασόν, είχε προβεί σε δηλώσεις μία ημέρα μετά την κινηματογραφική διάρρηξη, περιγράφοντας τους δράστες ως ιδιαίτερα οργανωμένους. Είχε τονίσει πως επρόκειτο για «πραγματικούς επαγγελματίες» που έδρασαν μεθοδικά. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι δράστες φορούσαν κράνη, γάντια και μάσκες, υποδηλώνοντας την προετοιμασία τους και την προσπάθεια να μην αναγνωριστούν. Επιπλέον, είχε αναφέρει ότι ήταν πολύ καλά πληροφορημένοι τόσο για το ίδιο το μουσείο όσο και για τα έργα που φιλοξενούσε, γεγονός που τους επέτρεψε να στοχεύσουν συγκεκριμένα έργα. Οι διαρρήκτες είχαν στοχεύσει και επιλέξει με ακρίβεια τα τέσσερα έργα που διέθεταν τη μεγαλύτερη αξία στη συλλογή του μουσείου. Για την αφαίρεσή τους, χρησιμοποίησαν μεταλλικό πριόνι, αποσπώντας τους πίνακες από τις θέσεις τους σε χρόνο λιγότερο των πέντε λεπτών, γεγονός που καταδεικνύει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης τους.

Η αξία των ανακτηθέντων έργων

Οι δύο πίνακες που ανακτήθηκαν από την αστυνομία, «Μαντάμ Κολόνα Ρομάνο» και «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι», αποτιμώνται συνολικά σε 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η εκτίμηση προέρχεται από πηγή κοντά στις έρεψεις, όπως επικαλείται το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Η υψηλή αξία των έργων υπογραμμίζει τη σημασία της επιχείρησης των γαλλικών αρχών για τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους, καθώς αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit