Πανεθνική απεργία στο Βέλγιο: Ένταση και επεισόδια στις Βρυξέλλες

Ένταση και εκτεταμένα επεισόδια επικράτησαν στο κέντρο των Βρυξελλών, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη πανεθνική απεργία. Η διαμαρτυρία, που οργανώθηκε από τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα του Βελγίου, CSC-ACV και FGTB-ABVV, είχε ως στόχο να εκφράσει την αντίθεση στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το σκηνικό επισκιάστηκε από άγριες συγκρούσεις μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα τη χρήση χημικών και εκτοξευτήρων νερού.

Η πανεθνική απεργία και οι λόγοι της

Τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα του Βελγίου, CSC-ACV και FGTB-ABVV, οργάνωσαν μια μεγάλη διαμαρτυρία στο κέντρο των Βρυξελλών. Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο πανεθνικής απεργίας και στρέφεται κατά των δημοσιονομικών σχεδίων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Οι συνδικαλιστικοί φορείς εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους, προειδοποιώντας ότι το κόστος των νέων μέτρων θα κληθούν και πάλι να επωμιστούν οι απλοί πολίτες. Τόνισαν πως το βάρος πέφτει ξανά στους εργαζόμενους και τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Εισβολή κουκουλοφόρων και έναρξη επεισοδίων

Η αρχικά ειρηνική πορεία των εργαζομένων διαταράχθηκε από την εισβολή εκατοντάδων ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα. Οι κουκουλοφόροι διείσδυσαν στον όγκο των διαδηλωτών, αλλάζοντας άρδην την ατμόσφαιρα της διαμαρτυρίας.

Ακολούθησαν εκτεταμένα επεισόδια και άγριες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι βίαιες ομάδες επιτέθηκαν στις δυνάμεις καταστολής, εκτοξεύοντας διάφορα αντικείμενα και επιχειρώντας να στήσουν οδοφράγματα.

Συγκρούσεις και απάντηση της αστυνομίας

Οι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στην αστυνομία εκτοξεύοντας γυάλινα μπουκάλια, ξύλινα δοκάρια, κάδους σκουπιδιών και κροτίδες. Παράλληλα, επιχείρησαν να στήσουν οδοφράγματα στους δρόμους, χρησιμοποιώντας κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα.

Η αστυνομία απάντησε άμεσα στις επιθέσεις, κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Επιπλέον, επιστράτευσε εκτοξευτήρες νερού, γνωστές και ως αύρες, για να διαλύσει τις ομάδες των ταραχοποιών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βελγικού Τύπου, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν και σε προσαγωγές ατόμων.

Η πορεία συνεχίζεται και το μήνυμα των συνδικάτων

Παρά την έκρυθμη ατμόσφαιρα και τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στους γύρω δρόμους, η κύρια πορεία των εργαζομένων συνέχισε κανονικά την πορεία της. Η ηγεσία των συνδικάτων, αντιλαμβανόμενη την ένταση, απεύθυνε έκκληση για ψυχραιμία προς τους διαδηλωτές.

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι έστειλαν ένα αυστηρό και ξεκάθαρο τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση. Τόνισαν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, υπογραμμίζοντας τη σταθερή τους θέση ενάντια στα μέτρα λιτότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis