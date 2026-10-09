Η Ναβανεθέμ Πιλάι κερδίζει το Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά της στο διεθνές δίκαιο

Ανακοινώθηκε σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2026, από το Όσλο της Νορβηγίας ότι η Νοτιοαφρικανή δικηγόρος, δικαστής και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι, είναι η νικήτρια του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για το τρέχον έτος. Η κορυφαία αυτή διάκριση της απονέμεται για τις σημαντικές προσπάθειές της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αναγνώρισε τον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης παγκόσμιας έννομης τάξης.

Το σκεπτικό της Νορβηγικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής Νόμπελ, το Βραβείο Ειρήνης για το 2026 απονέμεται σε ένα πρόσωπο το οποίο, με εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα, πρωτοστάτησε στην πορεία προς μια πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια έννομη τάξη. Η Ναβανεθέμ Πιλάι επέδειξε «εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα», συμβάλλοντας καθοριστικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον καθοριστικό ρόλο της στη διασφάλιση της δίωξης για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίες. Η Επιτροπή τόνισε ότι η Πιλάι διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις σημαντικές υποθέσεις.

Η πορεία της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Ναβανεθέμ Πιλάι υπηρέτησε ως Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, η προσήλωσή της στις οικουμενικές νομικές αρχές και η ακλόνητη ηθική της πυξίδα αποτέλεσαν σταθερά στοιχεία της μακράς της σταδιοδρομίας.

Η ίδια είναι Νοτιοαφρικανή δικηγόρος, δικαστής και αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και πλέον κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης. Η δράση της έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την αφοσίωσή της στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η μάχη κατά του απαρτχάιντ και οι νομικές της πρωτοπορίες

Γεννημένη σε οικογένεια ινδικής καταγωγής (Ταμίλ) κατά την περίοδο του απαρτχάιντ στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, η Πιλάι έγινε δικηγόρος και πρωτοπόρος στον νομικό χώρο. Αντιμετώπισε βαθιές μορφές δομικών διακρίσεων, φυλετικού διαχωρισμού και αποκλεισμού.

Ένα κοινό νήμα διατρέχει την πορεία της, από το πρώιμο έργο της υπεράσπισης του Νέλσον Μαντέλα και άλλων που εναντιώθηκαν στο απαρτχάιντ, έως τη θητεία της ως δικαστή σε ορισμένες από τις σημαντικότερες διεθνείς δικαστικές υποθέσεις της εποχής μας. Στην αρχή της καριέρας της, επειδή στο καθεστώς του απαρτχάιντ κανένα δικηγορικό γραφείο δεν την προσλάμβανε λόγω της καταγωγής της, άνοιξε δικό της δικηγορικό γραφείο και αγωνίστηκε ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα της μέσα από τη δουλειά της.

Οικογενειακό υπόβαθρο και πρώτα χρόνια

Η Ναβανεθέμ Πιλάι προέρχεται από μια οικογένεια που ανήκει στη νοτιοαφρικανική μειονοτική ομάδα Ινδών Ταμίλ. Οι πρόγονοί της, που μετανάστευσαν από την Ινδία, εργάζονταν σε μια φυτεία ζαχαροκάλαμου. Ο πατέρας της ήταν οδηγός λεωφορείου και η μητέρα της νοικοκυρά.

Οι γονείς της, που γεννήθηκαν στη Νότια Αφρική, ζούσαν με τις τέσσερις κόρες τους στο Κλερβουντ, μια φτωχή συνοικία που δεν απέχει πολύ από το Ντέρμπαν, στην οποία ζούσαν περιορισμένα τα μέλη των ασιατικών μειονοτήτων λόγω της πολιτικής του απαρτχάιντ. Οι γονείς, σε αντίθεση με τις συνήθειες της εποχής, ενθάρρυναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν ως δικηγόροι και διευθυντές. Η Πιλάι σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο του Νάταλ και είναι πλέον χήρα και έχει δύο κόρες.

Η σημασία του κράτους δικαίου, σύμφωνα με την Επιτροπή

Εξηγώντας την απόφαση, ο Jørgen Watne Frydnes της Επιτροπής Νόμπελ δήλωσε ότι «το σύστημα του διεθνούς δικαίου δέχεται τεράστια πίεση και οι θεσμοί του βρίσκονται υπό επίθεση». Παρατηρείται μια στροφή προς την πολιτική της ισχύος, εις βάρος των νομικών πλαισίων και του παγκόσμιου σεβασμού προς το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Κάθε φορά που η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, υπονομεύονται η σταθερότητα, η εμπιστοσύνη και η ειρηνική συνύπαρξη.

Όπως είπε, απονέμοντας το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ επιθυμεί να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι το κράτος δικαίου —σε εθνικό και διεθνές επίπεδο— αποτελεί τη βάση του συστήματος που έχει θεσπιστεί για τη διασφάλιση της ειρήνης και την επίλυση των συγκρούσεων με ειρηνικά μέσα. «Η ειρήνη απαιτεί δικαιοσύνη», τόνισε. Η ιστορία έχει δείξει ότι ένας κόσμος που λειτουργεί χωρίς το κράτος δικαίου είναι άδικος, στερείται σύνεσης και είναι απάνθρωπος. Συνεπώς, οι δικαστές —εκείνοι που φυλάσσουν τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην τάξη και το χάος— αξίζουν στο έπακρο τους επαίνους. Ωστόσο, σήμερα, καθώς οι ίδιοι αυτοί δικαστές υφίστανται κυρώσεις και οι θεσμοί τους δέχονται επιθέσεις, χρειαζόμαστε ανθρώπους με θάρρος, όραμα και αποφασιστικότητα — ιδιότητες που η Νάβι Πιλάι επιδεικνύει στο δικαστικό της έργο, εξήγησε ο κ. Frydnes.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis