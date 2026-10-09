Εκατοντάδες χιλιάδες κοριοί σε σπίτι στο Κάρντιφ: «Ήταν τρομακτικό»

Σε μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις προσβολής από κοριούς που έχει αντιμετωπίσει επαγγελματίας απεντομωτής στην 38χρονη καριέρα του, εκατοντάδες χιλιάδες έντομα εντοπίστηκαν σε κατοικία στο Κάντον του Κάρντιφ. Η κατάσταση ήταν τόσο εκτεταμένη που τα έντομα είχαν εξαπλωθεί από τα στρώματα μέχρι τους τοίχους και κάτω από τις ταπετσαρίες, προκαλώντας σοκ στην ομάδα που ανέλαβε την εξολόθρευση.

Εικόνες που θυμίζουν ταινία τρόμου

Ο Γκάρεθ Ντέιβις, απεντομωτής από το Κάρντιφ, περιέγραψε το περιστατικό ως «φρικτό». Μαζί με την ομάδα του, χρειάστηκε να φορέσουν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, χρησιμοποιώντας ειδικές ηλεκτρικές σκούπες για τη συλλογή των εκατομμυρίων κοριών. Τα στρώματα και τα πλαίσια των κρεβατιών κρίθηκαν απαραίτητο να απομακρυνθούν και να οδηγηθούν προς αποτέφρωση λόγω της σοβαρότητας της προσβολής.

«Όταν σήκωνες τα στρώματα, έβλεπες εκατοντάδες χιλιάδες κοριούς. Έβγαιναν ακόμη και από την ταπετσαρία. Ήταν τρομακτικό», δήλωσε ο Ντέιβις στην πρωινή εκπομπή του BBC Radio Wales. Το συμβάν αυτό έρχεται λίγο μετά την αντιμετώπιση μιας άλλης μεγάλης επιδρομής, αυτή τη φορά από κατσαρίδες, τον προηγούμενο μήνα, την οποία ο ίδιος είχε παρομοιάσει επίσης με σκηνή από ταινία τρόμου.

Πώς εισέρχονται οι κοριοί σε ένα σπίτι

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), οι κοριοί μπορούν να εισέλθουν σε μια κατοικία με διάφορους τρόπους, όπως μέσω των ρούχων, των αποσκευών ή των μεταχειρισμένων επίπλων. Μόλις βρεθούν στο εσωτερικό ενός σπιτιού, έχουν την τάση να κρύβονται σε σημεία κοντά στα σημεία όπου κοιμούνται οι άνθρωποι.

Τέτοια σημεία περιλαμβάνουν το εσωτερικό των στρωμάτων, τους σκελετούς των κρεβατιών και άλλα έπιπλα. Επιπλέον, μπορούν να βρεθούν σε μικρές ρωγμές και σχισμές στους τοίχους. Το NHS τονίζει ότι η παρουσία κοριών δεν συνδέεται απαραίτητα με την κακή καθαριότητα, καθώς μπορούν να εντοπιστούν τόσο σε καθαρά όσο και σε βρόμικα σπίτια. Ωστόσο, ο τακτικός καθαρισμός μπορεί να συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό τους και να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για τη διαπίστωση της παρουσίας τους.

Σημάδια που μαρτυρούν την παρουσία τους

Το πιο συνηθισμένο σημάδι προσβολής από κοριούς είναι τα τσιμπήματα στο δέρμα, τα οποία περιγράφονται από το BBC ως μικρά, ανάγλυφα και κνησμώδη σημάδια. Αυτά τα τσιμπήματα μπορεί να σχηματίζουν μια γραμμή ή να εμφανίζονται συγκεντρωμένα σε ομάδες. Σε ανοιχτόχρωμο δέρμα, συνήθως έχουν κόκκινη όψη, ενώ σε μαύρο ή καφέ δέρμα μπορεί να εμφανίζονται με μωβ απόχρωση, καθιστώντας τα δυσκολότερο να εντοπιστούν.

Άλλες ενδείξεις περιλαμβάνουν μικρές κηλίδες αίματος στα σεντόνια, οι οποίες μπορεί να προκύψουν όταν οι κοριοί συνθλίβονται. Επίσης, μικρά καφέ στίγματα στα κλινοσκεπάσματα ή στα έπιπλα μπορούν να αποτελούν περιττώματα των εντόμων. Ο Γκάρεθ Ντέιβις επιβεβαίωσε ότι «θα σας τσιμπήσουν και θα δείτε κηλίδες αίματος στα σεντόνια», υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης αντίδρασης μόλις εντοπιστούν κοριοί, καθώς η εξάλειψή τους μπορεί να είναι δύσκολη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr