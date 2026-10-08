Κοινή δήλωση FIBA και ΝΒΑ για συνεργασία με τη Euroleague

FIBA και ΝΒΑ προέβησαν σε κοινή δήλωση σχετικά με μια ενδεχόμενη συνεργασία τους με τη Euroleague. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται στον απόηχο της αρνητικής απάντησης που είχε δώσει η Euroleague σε προηγούμενη πρόταση του ΝΒΑ για κοινή λίγκα. Παρόλα αυτά, οι δύο οργανισμοί, μέσω της κοινής τους ανακοίνωσης, έδειξαν πως συνεχίζουν να επιθυμούν μια σύμπραξη με τη Euroleague, με στόχο την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών.

Το περιεχόμενο της κοινής δήλωσης FIBA και ΝΒΑ

Στην επίσημη κοινή τους δήλωση, η FIBA και το NBA τοποθετήθηκαν μετά την πρόταση που είχε υποβληθεί στη Euroleague. Στη δήλωσή τους, υπογράμμισαν με έμφαση ότι «Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ θα ξεκλειδώσει τις τεράστιες δυνατότητες του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη». Αυτή η δυναμική σύμπραξη, όπως αναφέρθηκε, θα αποβεί προς όφελος των συλλόγων που συμμετέχουν, των αθλητών που αγωνίζονται, αλλά και, το πιο σημαντικό, των εκατομμυρίων οπαδών του μπάσκετ σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η δήλωση αυτή καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία που αποδίδουν οι δύο οργανισμοί σε μια τέτοια συνεργασία.

Επιπλέον, οι κορυφαίοι οργανισμοί του παγκόσμιου μπάσκετ, το NBA και η FIBA, επιβεβαίωσαν τη σταθερή τους δέσμευση. Δήλωσαν ρητά ότι «παραμένουν προσηλωμένοι στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη». Ο απώτερος στόχος τους είναι η οικοδόμηση ενός πιο ισχυρού και, ταυτόχρονα, πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ. Αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα επιδιώκεται από κοινού με εταίρους που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την ανάπτυξη του αθλήματος, τη δημιουργία νέων ευκαιριών, καθώς και τις βασικές αρχές που διέπουν το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο.

Η αρχική αντίδραση της Euroleague στην πρόταση

Η κοινή αυτή δήλωση των FIBA και ΝΒΑ έρχεται σε συνέχεια της αρχικής αρνητικής απάντησης που είχε δώσει η Euroleague στην πρόταση του ΝΒΑ. Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η απόρριψη της πρότασης, δεν προκάλεσε καμία αρνητική έκπληψη στο «στρατηγείο» του NBA Europe, το οποίο έχει την έδρα του στο Λονδίνο. Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι η αντίδραση της Euroleague ήταν, κατά κάποιον τρόπο, αναμενόμενη από τους κύκλους του ΝΒΑ, καθώς υπήρχαν ενδείξεις για τη στάση της.

Ειδικότερα, ο CEO της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να ενημερώσει, με ευγενικό και διπλωματικό τρόπο, τον κομισάριο του «μαγικού κόσμου» του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ. Τον είχε προϊδεάσει για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρόταση, με τους όρους που είχαν τεθεί εκείνη τη στιγμή, δεν είχε καμία απολύτως πιθανότητα επιτυχίας ή αποδοχής από την πλευρά της Euroleague. Αυτή η προειδοποίηση υποδηλώνει ότι οι διαφωνίες αφορούσαν συγκεκριμένα σημεία των προτεινόμενων όρων.

Το παρασκήνιο της συνεδρίασης στο Κόμο και οι προϋποθέσεις

Πριν από την κοινή δήλωση των FIBA και ΝΒΑ και την αρνητική απάντηση της Euroleague, είχε αναλυθεί εκτενώς το παρασκήνιο που διαμόρφωσε τις εξελίξεις. Η ανάλυση αυτή αφορούσε τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Κόμο, μια συνάντηση που θεωρήθηκε καθοριστική για την πορεία των συζητήσεων. Η συνεδρίαση αυτή έδωσε το έναυσμα για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ιδιαίτερα μετά το «ΟΧΙ» της Euroleague στην πρόταση του ΝΒΑ για μια πιθανή συνεργασία.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, είχαν καταγραφεί συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τους όρους υπό τους οποίους οι δύο πλευρές, δηλαδή η Euroleague από τη μία και οι FIBA-NBA από την άλλη, θα μπορούσαν να πλησιάσουν σε μια πιθανή συμφωνία. Η ύπαρξη αυτών των καταγεγραμμένων προϋποθέσεων υποδηλώνει ότι ο δρόμος για μια μελλοντική σύμπραξη παραμένει ανοιχτός, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια και επιτευχθεί κοινός τόπος στα επίμαχα ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta