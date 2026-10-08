Η Superleague ανακοίνωσε τακτική γενική συνέλευση στις 16 Οκτωβρίου

Η διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, η Superleague, προχώρησε στην έκδοση επίσημης ενημέρωσης σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της για τον μήνα Οκτώβριο του 2026. Η σημαντική αυτή συνέλευση έχει οριστεί για την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, με την έναρξη των εργασιών της να έχει προγραμματιστεί για τις 14:00. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνονται κρίσιμα θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση και τη λειτουργία του συνεταιρισμού.

Ορισμός ημερομηνίας και τρόπου διεξαγωγής

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Superleague, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της θα λάβει χώρα την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου του έτους 2026. Η ώρα έναρξης των εργασιών της συνέλευσης έχει καθοριστεί με ακρίβεια για τις 14:00, δίνοντας το χρονικό πλαίσιο για τις προγραμματισμένες συζητήσεις και αποφάσεις.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επικείμενης συνέλευσης είναι ο τρόπος διεξαγωγής της. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης, μία μέθοδος που έχει καθιερωθεί σε διάφορους τομείς. Αυτή η απόφαση για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης εξ αποστάσεως δεν είναι νέα, καθώς είχε ήδη δρομολογηθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Superleague, κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στις 24 Αυγούστου του 2026.

Επικύρωση οικονομικών καταστάσεων χρήσης

Το πρώτο και βασικό θέμα που θα περιλαμβάνει η ατζέντα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αφορά την οικονομική διαφάνεια και λογοδοσία του συνεταιρισμού. Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των ομάδων θα κληθούν να εξετάσουν και να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που εκτείνεται από την 1η Ιουλίου του 2025 έως τις 30 Ιουνίου του 2026.

Η επικύρωση των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της συνέλευσης, καθώς παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής πορείας και διαχείρισης του συνεταιρισμού κατά την αναφερόμενη περίοδο. Η έγκριση αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για την τυπική και ουσιαστική λειτουργία της Superleague.

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνη

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και της πιθανής έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα τεθεί προς ψήφιση αφορά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόταση αφορά την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας χρονικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Ιουλίου του 2025 έως τις 30 Ιουνίου του 2026.

Αυτή η διαδικασία αποτελεί ένα τυπικό αλλά ουσιαστικό βήμα, το οποίο αποσκοπεί στην επίσημη αναγνώριση της ορθότητας των ενεργειών και των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρήσης. Η ψηφοφορία των μελών της συνέλευσης θα καθορίσει την έγκριση ή μη της απαλλαγής των μελών του ΔΣ.

Συζήτηση τρεχόντων θεμάτων και η επίσημη ανακοίνωση

Το πρόγραμμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Superleague θα ολοκληρωθεί με την παράθεση και συζήτηση διαφόρων τρεχόντων θεμάτων. Αυτά τα ζητήματα απασχολούν τον συνεταιρισμό και τους συλλόγους μέλη του, και αναμένεται να τεθούν επί τάπητος για ανταλλαγή απόψεων και πιθανές αποφάσεις που θα επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία.

Η επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Superleague για την επικείμενη συνέλευση αναφέρει συγκεκριμένα: «Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 16/10/2026 στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 24/08/2026 απόφαση – εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης «01/07/2025 –30/06/2026». 2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2025 –30/06/2026»». Η ανακοίνωση αυτή περιγράφει με σαφήνεια τα κύρια σημεία της ατζέντας που θα απασχολήσουν τη συνέλευση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta