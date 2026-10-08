Ο Νίκος Καρβέλας επανήλθε στο προσκήνιο της δημόσιας αντιπαράθεσης με την Άννα Βίσση, με μια νέα γραπτή δήλωση που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου του 2026. Ο συνθέτης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα» και υπογραμμίζοντας την προτίμησή του στην «οικονομική αυτοκτονία παρά την ηθική δολοφονία».

Η νέα δήλωση του συνθέτη

Η νέα τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής του και της απάντησης της τραγουδίστριας, σηματοδοτώντας μια ολομέτωπη επίθεση. Η δήλωσή του δόθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, όπου ο συνθέτης επιχείρησε να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στη δημοσιοποίηση της διαφωνίας του με την ερμηνεύτρια.

Στο κείμενό του, ο Νίκος Καρβέλας έδειξε αποφασισμένος να κόψει κάθε γέφυρα με την άλλοτε σύζυγό του. Όπως ανέφερε, η Άννα Βίσση, μιλώντας προφανώς και εξ ονόματος της εταιρείας παραγωγής, είχε εκδώσει μια δημόσια ανακοίνωση ως απάντηση στο δικό του δελτίο Τύπου. Ο συνθέτης δήλωσε πως η Άννα είναι ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της, ενώ ο ίδιος θα συνεχίσει να ακολουθεί τον δικό του, τονίζοντας πως ως δημιουργός ακολουθεί τις υποδείξεις του δημιουργικού του γίγνεσθαι, χωρίς να συμβιβάζεται ή να εξαγοράζεται.

Η συμφωνία για αμοιβή και το περιστατικό στο ΟΑΚΑ

Ο Νίκος Καρβέλας ανέφερε πως η Άννα Βίσση, με την ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνει ξεκάθαρα την ύπαρξη συμφωνίας σε όλες τις συνεργασίες τους για αμοιβή του, η οποία ήταν πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττει μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η τραγουδίστρια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την «ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης» της δικής του, των οικείων του και των προσκεκλημένων του.

Επιπλέον, ο συνθέτης έκανε λόγο για «απειλή της απαγόρευσης εισόδου» του στο Ολυμπιακό Στάδιο, εάν εμφανιζόταν για να καθίσει στην αρχική του θέση. Ο Νίκος Καρβέλας υποστήριξε ότι ήταν ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο, ερήμην του, γεγονός της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, όπως και όλη η Ελλάδα. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν υπήρξε ούτε είναι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που, όπως ανέφερε, επέδειξε σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας Βίσση και της κυρίας Μέρμηγκα-Κούστα.

Διάψευση για το ποσό και σύγκριση με το Καλλιμάρμαρο

Σχετικά με τις οικονομικές απαιτήσεις, ο Νίκος Καρβέλας διέψευσε κατηγορηματικά ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, χαρακτηρίζοντας τον ισχυρισμό ως «χονδροειδές ψέμα». Διευκρίνισε πως ζήτησε την ίδια αμοιβή που είχε λάβει στο παρελθόν, βάσει της πάγιας συμφωνίας του με την Άννα Βίσση, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Αυτή η αμοιβή, όπως τόνισε, ήταν επιπλέον των όποιων δικαιωμάτων είχε λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.

Ο συνθέτης επανέλαβε ότι ουδέποτε εκβίασε ή απείλησε την Άννα Βίσση, παρά τους ισχυρισμούς που ενδεχομένως να έχουν διατυπωθεί. Η δήλωσή του προσπάθησε να ξεκαθαρίσει τις οικονομικές πτυχές της διαφωνίας, εστιάζοντας στην τήρηση των προηγούμενων συμφωνιών.

Η στάση του δημιουργού και η ηθική δολοφονία

Ο Νίκος Καρβέλας υπογράμμισε τη διαχρονική του στάση ως δημιουργού, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν συμβιβάστηκε, δεν έσκυψε το κεφάλι και δεν εξαγοράστηκε. Με εμφατικό τρόπο, δήλωσε: «Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία». Αυτή η φράση αναδεικνύει την προσήλωσή του στις αρχές του και την άρνησή του να υποχωρήσει σε ζητήματα που αφορούν την τιμή και την αξιοπρέπειά του.

Ο συνθέτης τόνισε ότι η Άννα Βίσση, με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές «όψιμων συνεργατών και φίλων», έθεσε συνειδητά, και ίσως προγραμματισμένα, τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής συνεργασίας τους στο μέλλον. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια οριστική ρήξη στις επαγγελματικές τους σχέσεις.

Το μέλλον των «μουσικών πόρων»

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική αναφορά, ο Νίκος Καρβέλας απευθύνθηκε στην ερμηνεύτρια και τους νέους συνεργάτες της, γράφοντας πως «θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν». Αυτή η φράση ερμηνεύεται ως μια ξεκάθαρη πρόθεση του συνθέτη να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα κομμάτια που της έχει γράψει, κόβοντας έτσι τους «μουσικούς πόρους» της.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με την απόλυτη επιτυχία της τραγουδίστριας, φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, κάτι που θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στην καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση, δεδομένου του πλήθους των επιτυχιών που φέρουν την υπογραφή του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit