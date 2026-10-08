Κατάρρευση επταώροφου κτιρίου στην Κωνσταντινούπολη: Τρεις τραυματίες και αναφορές για εγκλωβισμένους

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από τη μερική κατάρρευση ενός επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Μάλτεπε. Συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα στη συνοικία Τσεβιζλί, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Ήδη, από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί τρεις τραυματίες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για την ύπαρξη και άλλων εγκλωβισμένων ατόμων.

Επιχείρηση διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Στο σημείο της κατάρρευσης έχει αναπτυχθεί μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή διαφόρων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Πυροσβέστες, ομάδες της AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων), καθώς και μονάδες της UMKE (Εθνική Ιατρική Ομάδα Διάσωσης) βρίσκονται επί τόπου. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στις προσπάθειες, εξασφαλίζοντας την περιοχή και διευκολύνοντας το έργο των διασωστών.

Οι ομάδες διάσωσης επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα σημεία όπου κατέρρευσαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Οι προσπάθειες είναι εντατικές, καθώς οι αναφορές κάνουν λόγο για πιθανούς εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη, με στόχο τον εντοπισμό και την απεγκλωβισμό όλων των ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονται παγιδευμένα στα συντρίμμια.

Οι πρώτες ενδείξεις και οι ανασυρθέντες τραυματίες

Η κατάρρευση αφορά τους δύο πρώτους ορόφους του επταώροφου κτιρίου, δηλαδή τα χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν άτομα στα συντρίμμια, από όπου μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις τραυματίες. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την ακριβή αιτία της κατάρρευσης, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το επταώροφo κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, παρουσίασε μερική κατάρρευση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Ασφαλής απομάκρυνση κατοίκων από τους επάνω ορόφους

Παρόλο που η κατάρρευση επηρέασε κυρίως τους χαμηλότερους ορόφους, οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους του κτιρίου απομακρύνθηκαν άμεσα. Οι συγκεκριμένοι όροφοι δεν επηρεάστηκαν από την κατάρρευση, ωστόσο η εκκένωση κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα και να αποφευχθούν τυχόν περαιτέρω κίνδυνοι από την αστάθεια του κτιρίου.

Η διαδικασία της εκκένωσης πραγματοποιήθηκε με τάξη και χωρίς προβλήματα, υπό την επίβλεψη των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή. Οι κάτοικοι οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο, ενώ οι ομάδες διάσωσης συνέχισαν απρόσκοπτα το έργο τους στα συντρίμμια του κτιρίου, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους.

Τοποθεσία του περιστατικού στην Κωνσταντινούπολη

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Μάλτεπε, μια από τις μεγάλες συνοικίες της Κωνσταντινούπολης. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Τσεβιζλί, η οποία αποτελεί μέρος του δήμου Μάλτεπε. Η περιοχή είναι γνωστή για την αστική της ανάπτυξη και την πυκνότητα των κτιρίων, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Η κατάρρευση ενός επταώροφου κτιρίου σε μια τόσο κατοικημένη περιοχή έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται αδιάκοπα, με την ελπίδα να βρεθούν ζωντανοί οι εγκλωβισμένοι και να ολοκληρωθεί με επιτυχία το έργο των διασωστών κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Newsit