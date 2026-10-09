Ένοπλος σκότωσε δύο υπαλλήλους σε έλεγχο στη Βαυαρία – Συνελήφθη μετά από πολύωρη επιχείρηση

Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στη Βαυαρία της Γερμανίας, μετά από ένα τραγικό περιστατικό που έλαβε χώρα χθες το απόγευμα. Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια ενός συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων. Ο δράστης ταμπουρώθηκε σε κτίριο για αρκετές ώρες, προτού συλληφθεί από τις αρχές μετά από πολύωρη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων.

Το περιστατικό και τα θύματα

Οι αρχές της Γερμανίας ανακοίνωσαν ότι ο άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο δημόσιους λειτουργούς που είχαν μεταβεί στο σημείο. Πρόκειται για έναν 54χρονο άνδρα και μία 45χρονη γυναίκα, οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο για την περιφέρεια Νόιμαρκτ. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στην πόλη Μπερνγκάου, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης που διενεργούσαν οι υπάλληλοι.

Αρχικά, η αστυνομία είχε αναφέρει χθες βράδυ ότι ένας υπάλληλος της περιφέρειας Νόιμαρκτ σκοτώθηκε και ένας συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά. Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι αρχές διευκρίνισαν ότι και η γυναίκα ήταν νεκρή. Εκπρόσωπος της αστυνομίας σημείωσε ότι «υποθέτουμε ότι σκοτώθηκε ακαριαία», ανασκευάζοντας έτσι την αρχική πληροφορία που είχε δοθεί.

Ο έλεγχος των όπλων

Οι δύο δημόσιοι λειτουργοί είχαν μεταβεί στο σημείο προκειμένου να διενεργήσουν έναν συνηθισμένο έλεγχο πυροβόλων όπλων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος των τακτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται στο κρατίδιο της Βαυαρίας. Συγκεκριμένα, σκοπός της επιθεώρησης ήταν να ελεγχθεί εάν και κατά πόσον ο άνδρας αποθήκευε τα όπλα του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και τους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις αρχές, ο σκοπός του ελέγχου δεν ήταν η κατάσχεση του οπλισμού που κατείχε ο άνδρας. Το κίνητρο του δράστη για την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο των δύο υπαλλήλων παραμένει ακόμα ανεξακρίβωτο από τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και των αιτιών που οδήγησαν στο περιστατικό.

Η ομηρία και η κινητοποίηση της αστυνομίας

Μετά τους πυροβολισμούς και τον θάνατο των δύο υπαλλήλων, ο άνδρας οχυρώθηκε σε ένα κτίριο, παραμένοντας ταμπουρωμένος για αρκετές ώρες. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Η αστυνομία περικύκλωσε το κτίριο και κάλεσε μονάδες των ειδικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης κατάστασης. Η επιχείρηση διήρκεσε πολλές ώρες, με τις αρχές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης, οι αρχές παρότρυναν τους περίοικους να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Επίσης, τους ζητήθηκε να κρατηθούν μακριά από την περίμετρο ασφαλείας που είχε οριστεί γύρω από το κτίριο. Αυτό έγινε για την προστασία των πολιτών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των επιχειρήσεων των ειδικών δυνάμεων.

Η επέμβαση και η σύλληψη

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας, ζητώντας του να παραδοθεί. Ωστόσο, ο άνδρας ξεκαθάρισε πως δεν επρόκειτο να το κάνει και ότι θα πρόβαλε αντίσταση στις αρχές. Μετά την άρνησή του να παραδοθεί, οι ειδικές δυνάμεις αποφάσισαν να επέμβουν για να θέσουν τέλος στην ομηρία και να συλλάβουν τον δράστη.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον χώρο όπου βρισκόταν ο άνδρας, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά για να ανοίξουν τον δρόμο τους. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από σφαίρα που έριξαν οι αστυνομικοί. Μετά τη σύλληψή του, του προσφέρθηκε άμεσα ιατρική περίθαλψη για τον τραυματισμό του, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit