Η εκτέλεση του Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα στη Βολιβία και η γέννηση ενός μύθου

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 1967, ο Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα, ο Αργεντινός γιατρός και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της Κουβανικής Επανάστασης, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του βολιβιανού στρατού. Το γεγονός συνέβη στο χωριό Λα Ιγκέρα, με τον Γκεβάρα να είναι μόλις 39 ετών. Ο θάνατός του δεν έβαλε τέλος στον μύθο του, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία της παγκόσμιας μεταμόρφωσής του σε σύμβολο εξέγερσης, επανάστασης και πολιτικής διαμαρτυρίας.

Οι τελευταίες ώρες πριν την εκτέλεση

Μία ημέρα πριν την εκτέλεσή του, ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα είχε συλληφθεί ζωντανός. Η σύλληψη έγινε ύστερα από πολύωρη μάχη με τις βολιβιανές δυνάμεις στην Κεμπράδα ντελ Ιούρο. Κατά τη διάρκεια της μάχης, ο Γκεβάρα τραυματίστηκε στο πόδι και βρέθηκε απομονωμένος από τους περισσότερους άνδρες του.

Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο, το οποίο βρισκόταν στη Λα Ιγκέρα. Εκεί πέρασε τις τελευταίες του ώρες, πριν εκτελεστεί. Η διαταγή για την εκτέλεσή του ήταν σαφής.

Η διαταγή και ο εκτελεστής

Η εντολή για την εκτέλεση του Τσε Γκεβάρα δόθηκε και ο λοχίας Μάριο Τεράν ανέλαβε να την πραγματοποιήσει. Λίγο αργότερα, ο άνθρωπος που είχε αναδειχθεί σε σύμβολο της επανάστασης σε όλη τη Λατινική Αμερική ήταν νεκρός. Η εκτέλεση αυτή, αντί να σβήσει την επιρροή του, την ενίσχυσε.

Ο θάνατός του σηματοδότησε την αρχή της μεταμόρφωσής του σε ένα παγκόσμιο σύμβολο. Ο Τσε Γκεβάρα έγινε ένα σύμβολο εξέγερσης, επανάστασης και πολιτικής διαμαρτυρίας για τους εξεγερμένους σε όλη την υφήλιο.

Τα πρώτα χρόνια και η διαμόρφωση της σκέψης του

Ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1928, στην πόλη Ροζάριο της Αργεντινής. Καταγόταν από οικογένεια μεσαίας τάξης, η οποία είχε αριστερές καταβολές. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες, από όπου και αποφοίτησε το 1953.

Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στη Λατινική Αμερική, αρχικά παρέα με τον φίλο του Αλμπέρτο Γρανάδο, ήρθε αντιμέτωπος με τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες που επικρατούσαν στην ήπειρο. Αυτές οι εμπειρίες επηρέασαν βαθιά την πολιτική του σκέψη. Τον οδήγησαν στην πεποίθηση ότι η επανάσταση αποτελούσε, κατά τον ίδιο, τον μοναδικό δρόμο για την κοινωνική αλλαγή. Οι αναμνήσεις του από αυτά τα ταξίδια κυκλοφόρησαν το 1992 σε βιβλίο με τίτλο «Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας» και το 2004 μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη από τον βραζιλιάνο σκηνοθέτη Βάλτερ Σάλες.

Το 1954, ο Γκεβάρα βρέθηκε στη Γουατεμάλα. Εκεί έζησε την ανατροπή του προέδρου Χακόμπο Άρμπενς, η οποία έγινε με πραξικόπημα που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την πεποίθησή του ότι η Ουάσινγκτον θα αντιστεκόταν στις αριστερές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής.

Η συνάντηση με τους Κάστρο και η Κουβανική Επανάσταση

Στο Μεξικό, ο Ερνέστο Γκεβάρα γνώρισε τους Φιντέλ και Ραούλ Κάστρο. Εκεί προσχώρησε στην ομάδα που προετοίμαζε την ένοπλη εξέγερση στην Κούβα. Το 1956, επιβιβάστηκε μαζί με 81 ακόμη άνδρες στο πλοιάριο Γκράνμα, με προορισμό την Κούβα. Η αποστολή αυτή κατέληξε σε καταστροφή, ωστόσο οι επιζώντες κατάφεραν να φτάσουν στη Σιέρα Μαέστρα και να οργανώσουν τον αντάρτικο αγώνα.

Το περίφημο υποκοριστικό του, «Τσε», προήλθε από μια γλωσσική συνήθεια των Αργεντινών. Αυτοί δίνουν έμφαση στον λόγο τους χρησιμοποιώντας το επιφώνημα «che».

Με πληροφορίες από: Newsit