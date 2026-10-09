ΗΠΑ: Σε ζωντανή μετάδοση η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν

Οι αμερικανικές αρχές σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, του πρώην στρατιωτικού ψυχιάτρου που ευθύνεται για τον θάνατο 13 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Η εκτέλεση θα γίνει από στρατιωτικό απόσπασμα και αναμένεται να μεταδοθεί απευθείας, με περισσότερες λεπτομέρειες να δοθούν το επόμενο διάστημα. Η συγκεκριμένη ενέργεια σηματοδοτεί την επαναφορά μιας πρακτικής που δεν έχει εφαρμοστεί από τον αμερικανικό στρατό εδώ και 65 χρόνια.

Η απόφαση για δημόσια εκτέλεση

Οι Αμερικανικές Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στον σχεδιασμό της εκτέλεσης του Νιντάλ Χασάν, η οποία προβλέπεται να μεταδοθεί ζωντανά στην τηλεόραση. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τη δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να γνωστοποιήσει την απόφαση.

Ο υπουργός Χέγκσεθ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Χασάν «θα τουφεκιστεί από στρατιώτες, όπως του πρέπει, και θα φροντίσουμε ο κόσμος να είναι σε θέση να το δει. Η εκτέλεση θα είναι δημόσια». Η δήλωση αυτή δημοσιεύθηκε σε βίντεο στην πλατφόρμα X, από λογαριασμό που συνδέεται με το Πεντάγωνο, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των αρχών για πλήρη δημοσιοποίηση της διαδικασίας.

Το μακελειό στη στρατιωτική βάση του Τέξας

Το τραγικό περιστατικό για το οποίο καταδικάστηκε ο Νιντάλ Χασάν συνέβη στις 5 Νοεμβρίου 2009. Ο Χασάν, ο οποίος ήταν Αμερικανός μουσουλμάνος παλαιστινιακής καταγωγής, άνοιξε πυρ στο ιατρικό κέντρο της στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, που βρίσκεται στο Τέξας.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος σκότωσε συνολικά 13 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 12 στρατιωτικούς. Επιπλέον, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τα πυρά του. Ο ίδιος ο Χασάν τραυματίστηκε κατά την επίθεση, με αποτέλεσμα να μείνει εν μέρει παράλυτος.

Το προφίλ και τα κίνητρα του δράστη

Ο Νιντάλ Χασάν είχε χαρακτηριστεί ως «μοναχικός λύκος» και είχε διαπιστωθεί η ιδεολογική του προσήλωση στην Αλ Κάιντα. Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο βασικός του στόχος ήταν να εμποδίσει Αμερικανούς στρατιώτες να συμμετάσχουν στους πολέμους που διεξάγονταν τότε στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ο Χασάν θεωρούσε τους συγκεκριμένους πολέμους παράνομους, γεγονός που αποτέλεσε το κεντρικό κίνητρο πίσω από την αιματηρή επίθεση. Το 2013, ο Νιντάλ Χασάν καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο για τις πράξεις του.

Επαναφορά της θανατικής ποινής από τις ένοπλες δυνάμεις

Η επικείμενη εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν αναμένεται να αποτελέσει ένα ιστορικό γεγονός για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Θα είναι η πρώτη θανατική ποινή που θα εκτελεστεί από τον αμερικανικό στρατό από το έτος 1961.

Αυτή η ενέργεια σηματοδοτεί την επαναφορά μιας πρακτικής που είχε ανασταλεί για 65 ολόκληρα χρόνια εντός του αμερικανικού στρατιωτικού συστήματος δικαιοσύνης. Η απόφαση για τη δημόσια και ζωντανή μετάδοση προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο γεγονός.

Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες

Σύμφωνα με αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν και τον τρόπο μετάδοσής της αναμένονται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από στρατιωτικό απόσπασμα, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis