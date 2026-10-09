Ο Ισημερινός ενισχύει τον αγώνα κατά των καρτέλ με αμερικανικά drones MQ-9 Reaper

Οι αρχές του Ισημερινού προχωρούν στην ανάπτυξη αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου MQ-9 Reaper, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έρχεται σε μια περίοδο που ο Ισημερινός αντιμετωπίζει αυξημένη βία από τα καρτέλ ναρκωτικών. Η γεωγραφική θέση της χώρας την έχει καταστήσει κομβικό σημείο για τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Ενίσχυση των επιχειρήσεων με αμερικανικά drones

Την Πέμπτη, το υπουργείο Άμυνας του Ισημερινού ανακοίνωσε επίσημα την ενσωμάτωση των αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9 Reaper στις επιχειρήσεις του. Στόχος είναι η σημαντική ενίσχυση των δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών και επιτήρησης. Αυτή η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπει την αξιοποίηση συστημάτων που διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η χρήση των drones αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα των αρχών να παρακολουθούν ύποπτες δραστηριότητες. Θα μπορούν επίσης να εντοπίζουν κινήσεις που συνδέονται με τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος. Τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανάλογα με τη διαμόρφωσή τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εκτέλεση πληγμάτων κατά επίγειων στόχων.

Δηλώσεις του υπουργού Άμυνας για την επιτήρηση των συνόρων

Ο υπουργός Άμυνας του Ισημερινού, Τζαν Κάρλο Λοφρέδο, προέβη σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των νέων συστημάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση μόλις δύο drones MQ-9 Reaper είναι αρκετή για την επιτήρηση των 732 χιλιομέτρων των συνόρων της χώρας με την Κολομβία.

Η Κολομβία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης παγκοσμίως, καθιστώντας την επιτήρηση των κοινών συνόρων κρίσιμης σημασίας για τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών. Η δήλωση του υπουργού αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των αρχών στην τεχνολογική υπεροχή των αμερικανικών drones για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Έξαρση βίας και οργανωμένο έγκλημα

Ο Ισημερινός, ο οποίος για πολλά χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο ήσυχες χώρες της Λατινικής Αμερικής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια σοβαρή έξαρση της βίας. Αυτή η αύξηση της εγκληματικότητας συνδέεται άμεσα με τη δράση αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων και τη διακίνηση ναρκωτικών. Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε μια κλιμάκωση των μέτρων που λαμβάνουν οι αρχές για την αποκατάσταση της τάξης και την καταπολέμηση των καρτέλ.

Η βία που συνδέεται με τα ναρκωτικά έχει μετατρέψει τον Ισημερινό σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των οργανώσεων, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών και θέτοντας νέες προκλήσεις για την ασφάλεια της χώρας. Η ανάπτυξη των drones αποτελεί ένα από τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Ο Ισημερινός ως κομβικό σημείο διακίνησης ναρκωτικών

Η γεωγραφική θέση του Ισημερινού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξή του σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά ναρκωτικών. Η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων χωρών παραγωγής κοκαΐνης παγκοσμίως. Αυτή η στρατηγική θέση διευκολύνει τη ροή των ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, η πρόσβαση του Ισημερινού στον Ειρηνικό Ωκεανό τον καθιστά ιδανικό για τη μεταφορά ναρκωτικών προς τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτοί οι παράγοντες έχουν ενισχύσει τη δράση των καρτέλ στην περιοχή, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης και καταστολής, όπως η χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από: Enikos