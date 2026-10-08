Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις εξαπλώνονται στην Ευρώπη: Μετά τη Γαλλία, η σκυτάλη σε Ιταλία και Βέλγιο

Ένα κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας και διαμαρτυριών για τις εκπαιδευτικές συνθήκες και τις ανισότητες εξαπλώνεται στην Ευρώπη, με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αρχικά, οι δρόμοι της Γαλλίας αποτέλεσαν το επίκεντρο των διαδηλώσεων, οι οποίες εξελίχθηκαν σε ένα μαζικό κίνημα με βίαιες συγκρούσεις και χιλιάδες συλλήψεις.

Πλέον, η σκυτάλη των κινητοποιήσεων περνά στην Ιταλία και το Βέλγιο, καθώς η πίεση στα εκπαιδευτικά συστήματα αυξάνεται. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, οι υπερπλήρεις σχολικές αίθουσες, οι υποβαθμισμένες υποδομές και το αυξανόμενο κόστος σπουδών συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, ωθώντας μαθητές και φοιτητές σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να βγουν στους δρόμους.

Το επίκεντρο των κινητοποιήσεων στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αρχικά, οι διαμαρτυρίες εκδηλώθηκαν σε σχολεία της περιοχής του Παρισιού, αλλά σταδιακά εξελίχθηκαν σε ένα μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας που επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικά συνδικάτα έχουν ενώσει τις φωνές τους, ζητώντας περισσότερους πόρους για τη δημόσια εκπαίδευση. Καταγγέλλουν την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, τις ελλείψεις προσωπικού και τις ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Εκτεταμένα επεισόδια και συλλήψεις

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία έχουν συνοδευτεί από εκτεταμένα επεισόδια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται, οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 6.500 από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Ένα σημαντικό μέρος των συλληφθέντων είναι ανήλικοι. Στο Παρίσι, η αστυνομία των ταραχών διέλυσε φοιτητές του Sciences Po μετά τον αποκλεισμό της Boulevard Saint-Germain. Οι ταραχές συνεχίζονται και σήμερα στη Γαλλία, ενώ έχει δοθεί κάλεσμα για μια μεγάλη διαμαρτυρία από τους φοιτητές και για αύριο.

Η εξάπλωση σε Ιταλία και Βέλγιο

Οι εικόνες των επεισοδίων από τη Γαλλία φαίνεται πως λειτουργούν ως καταλύτης για νέες κινητοποιήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία, έχουν καταγραφεί ήδη οι πρώτες καταλήψεις σχολείων, με τους διαμαρτυρόμενους να υιοθετούν το σύνθημα «Ας κάνουμε ό,τι και στη Γαλλία».

Αντίστοιχα, στο Βέλγιο, οι διαδηλώσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, καθώς οι φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με την κατάσταση στην εκπαίδευση.

Κοινές διεκδικήσεις σε όλη την Ευρώπη

Παρότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο, συντονισμένο πανευρωπαϊκό κίνημα, οι κοινές διεκδικήσεις αναδεικνύουν την αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές κυβερνήσεις καλούνται να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον τομέα της εκπαίδευσης.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια, οι διαμαρτυρίες για τις εκπαιδευτικές συνθήκες και οι ανισότητες αποτελούν το «κοκτέιλ» των συγκρούσεων που παρατηρούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζοντας την κοινή προβληματική που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι φοιτητές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis