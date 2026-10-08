Πολύνεκρα ρωσικά πλήγματα σε Κραματόρσκ και Κίεβο: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 τραυματίστηκαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, μετά από ρωσικό πλήγμα σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ της Ουκρανίας. Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε το πρωί, προκάλεσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για «έγκλημα πολέμου» από την περιφερειακή εισαγγελία του Ντονέτσκ. Παράλληλα, την ίδια ημέρα, ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα Κίεβο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκατριών.

Επίθεση στο Κραματόρσκ: Απολογισμός και λεπτομέρειες

Η πόλη Κραματόρσκ δέχθηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026 ένα ρωσικό πλήγμα που έπληξε δύο λεωφορεία σε κυκλοφορία, καθώς και μία πολυκατοικία σε έναν από τους δρόμους της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο αρχικός απολογισμός των ουκρανικών αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον 30 νεκρούς και 18 τραυματίες, ενώ αργότερα, ο επικεφαλής της περιφέρειας του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλάσκιν, δήλωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 33, με τους τραυματίες να παραμένουν 18.

Το πλήγμα προκάλεσε την πυρκαγιά σε δύο λεωφορεία και σε μία ανοιχτή περιοχή, όπως αναφέρθηκε από το Service national des situations d'urgence (DSNS). Η περιφερειακή εισαγγελία του Ντονέτσκ ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για «έγκλημα πολέμου» σχετικά με την επίθεση.

Αναστολή δρομολογίων και έκκληση για απομάκρυνση

Λόγω της «σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας», ο περιφερειακός κυβερνήτης ανακοίνωσε την αναστολή των δρομολογίων των δημόσιων μέσων μεταφοράς στο Κραματόρσκ και στην γειτονική πόλη Σλοβιάνσκ. Ο Βαντίμ Φιλάσκιν τόνισε ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και «δεν έχουμε το δικαίωμα να θέτουμε σε κίνδυνο τις ζωές επιβατών και οδηγών».

Μετά το πολύνεκρο πλήγμα, ο περιφερειακός κυβερνήτης κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονταν ακόμη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ να απομακρυνθούν από την περιοχή και να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές της χώρας. Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από τις τοπικές εισαγγελικές Αρχές έδειξαν τον απανθρακωμένο μεταλλικό σκελετό του ενός λεωφορείου, καθώς και συντρίμμια και ορισμένα από τα θύματα στο οδόστρωμα.

Το Κραματόρσκ ως στρατηγικός στόχος

Το Κραματόρσκ αποτελεί σημαντικό κέντρο επιμελητείας για τον ουκρανικό στρατό στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, η οποία είναι επίκεντρο των μαχών. Η πόλη βρέθηκε πρόσκαιρα υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών το 2014, προτού ανακαταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμες. Η περιοχή αυτή συχνά αποτελεί στόχο ρωσικών βομβαρδισμών.

Το Κραματόρσκ και η γειτονική Σλοβιάνσκ αποτελούν τμήμα μιας «ζώνης-φρουρίου», την οποία η Ρωσία επιχειρεί να καταλάβει. Η Μόσχα έχει επικαλεστεί συχνά την «απελευθέρωση» και την «προστασία» του Ντονμπάς, μιας περιοχής όπου κυριαρχεί η ρωσική γλώσσα, ως δικαιολογία για την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία. Ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί εδώ και αρκετές εβδομάδες αντεπίθεση σε αυτόν τον τομέα του μετώπου, δηλώνοντας ότι έχει ανακαταλάβει αρκετά τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.

Νέα πλήγματα στο Κίεβο

Την ίδια ημέρα, ρωσικά πλήγματα έπληξαν και την ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκατριών, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου Βιτάλι Κλίτσκο. Ένα από τα πλήγματα προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό άλλων έντεκα, εκ των οποίων οι εννέα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ένα άλλο πλήγμα στο Κίεβο προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα τετραώροφο κτίριο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και έρευνας, οι διασώστες εντόπισαν τα πτώματα δύο ανθρώπων και δύο ακόμη τραυματίες. Αυτές οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα μετά τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων και προηγούμενες επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων της τελευταίας επίθεσης στο Κραματόρσκ. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι εταίροι της Ουκρανίας πρέπει να προχωρήσουν σε «συγκεκριμένες ενέργειες, μέσω νέων πακέτων αμυντικής βοήθειας για την προστασία της χώρας».

Η επίθεση στο Κραματόρσκ έγινε την επόμενη ημέρα ρωσικών πληγμάτων που στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Από αυτούς, οι 22 έχασαν τη ζωή τους στην ίδια πολυκατοικία στο Πρίλουκι, βόρεια της χώρας, η οποία χτυπήθηκε από πύραυλο, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος. Πριν από την επίθεση στο Πρίλουκι, ο Ουκρανός ηγέτης είχε προειδοποιήσει για πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που έκαναν λόγο για σχέδια μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης, οδηγώντας οικογένειες στο Κίεβο να αναζητήσουν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Reader