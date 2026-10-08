Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη: Δύο νεκροί και αγωνία για εγκλωβισμένους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, μετά την κατάρρευση τριών κατώτερων ορόφων επταώροφης πολυκατοικίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για δύο νεκρούς και δέκα διασωθέντες, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Οι διασώστες δίνουν μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς δύο άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης.

Η κατάρρευση και ο απολογισμός

Το πρωί της Πέμπτης, περίπου στις 05:40, σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στην οδό Doğu, στη συνοικία Τσεβιζλί του Μάλτεπε, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οι τρεις κατώτεροι όροφοι μιας επταώροφης πολυκατοικίας υποχώρησαν ξαφνικά, προκαλώντας την μερική κατάρρευση του κτιρίου. Το υπόλοιπο τμήμα της πολυκατοικίας παρέμεινε όρθιο, ωστόσο βρίσκεται σε ασταθή κατάσταση, δημιουργώντας επιπλέον κινδύνους για τους διασώστες.

Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός από την κατάρρευση είναι τραγικός, καθώς δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από τα συντρίμμια. Παράλληλα, οι σωστικές δυνάμεις κατάφεραν να διασώσουν δέκα άτομα ζωντανά, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Ωστόσο, η αγωνία παραμένει μεγάλη, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται εντατικά για τον εντοπισμό και τη διάσωση δύο ακόμη ανθρώπων που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Επιχείρηση διάσωσης σε επικίνδυνες συνθήκες

Στο σημείο της κατάρρευσης έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος μηχανισμός διάσωσης, με την παρουσία δυνάμεων της AFAD, πυροσβεστών, διασωστών της UMKE, αστυνομικών και υγειονομικών πληρωμάτων. Οι ομάδες διάσωσης δίνουν μια πραγματική μάχη με τον χρόνο και τις αντίξοες συνθήκες, καθώς ο φόβος για μια νέα υποχώρηση του ήδη ασταθούς τμήματος του κτιρίου είναι υπαρκτός και καθιστά το έργο τους ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και των κινδύνων που ελλοχεύουν, η περιοχή γύρω από την πολυκατοικία έχει αποκλειστεί πλήρως από τις αρχές. Επιπλέον, για λόγους προληπτικής ασφάλειας, έχουν εκκενωθεί και τα γειτονικά κτίρια. Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, είχε απευθύνει νωρίτερα προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η κατάσταση του κτιρίου παραμένει επικίνδυνη και ότι η επιχείρηση διάσωσης πρέπει να πραγματοποιείται με ελεγχόμενο τρόπο, ακριβώς λόγω του κινδύνου μιας νέας κατάρρευσης.

Το ιστορικό του κτιρίου και οι έρευνες για τα αίτια

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε είχε κατασκευαστεί το 1987 και περιλάμβανε συνολικά 12 διαμερίσματα. Σύμφωνα με τα επίσημα μητρώα που τηρούνται, στο κτίριο διέμεναν μόνιμα 33 άνθρωποι. Η ακριβής αιτία της κατάρρευσης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με βεβαιότητα, ωστόσο οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Ένα βασικό στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας είναι η δήλωση της δημάρχου του Μάλτεπε, Εσίν Κεϊμέν. Η δήμαρχος ανέφερε ότι οι δύο ανώτεροι όροφοι της επταώροφης πολυκατοικίας είχαν κατασκευαστεί παράνομα. Αυτό το γεγονός αποτελεί πλέον ένα κεντρικό σημείο διερεύνησης για τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος του στην κατάρρευση του κτιρίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis