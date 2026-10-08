Διαψεύδει η Ρωσία για φερόμενα κρούσματα πανώλης στη Σιβηρία: «Ψεύδη και παραπληροφόρηση»

Η ρωσική ρυθμιστική αρχή υγείας προχώρησε την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, σε επίσημη διάψευση δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για την εμφάνιση ενός δεύτερου ύποπτου κρούσματος πνευμονικής πανώλης στην περιοχή της Σιβηρίας. Οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν τις εν λόγω αναφορές ως «ψεύδη και παραπληροφόρηση», τονίζοντας την ανάγκη για ακριβή πληροφόρηση. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε τη Ρωσία να παράσχει επίσημες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση.

Η κατηγορηματική διάψευση από τις ρωσικές αρχές

Ειδικότερα, η ρωσική ρυθμιστική αρχή υγείας, αρμόδια για θέματα δημόσιας υγείας, διέψευσε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν ευρέως και αφορούσαν ένα φερόμενο δεύτερο ύποπτο κρούσμα πνευμονικής πανώλης. Η διάψευση αυτή ήρθε ως απάντηση σε δημοσιεύματα που είχαν δημιουργήσει ανησυχία, ειδικά καθώς αναφέρονταν σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως η Σιβηρία.

Στο πλαίσιο των διαψεύσεων, η αρχή παρείχε και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει. Όπως αναφέρθηκε, έχουν ολοκληρωθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για το σύνολο των ατόμων που είχαν έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη, η οποία απεβίωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των μέτρων, οι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν έχουν εντοπιστεί επικίνδυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί, καθησυχάζοντας έτσι για την απουσία περαιτέρω κινδύνου από αυτή την περίπτωση.

Η θέση του Κρεμλίνου για την παραπληροφόρηση

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε ήδη τοποθετηθεί επί του θέματος την Τετάρτη. Ο κ. Πεσκόφ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις αναφορές για ύποπτα κρούσματα πανώλης, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η συντριπτική πλειονότητα όσων μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτή την κατάσταση αποτελεί παραπληροφόρηση».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπογράμμισε τη σημασία της επίσημης πληροφόρησης, τονίζοντας ότι οι πληροφορίες που αφορούν ύποπτα κρούσματα θα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις της ρωσικής ρυθμιστικής αρχής υγείας, η οποία είναι γνωστή ως Rospotrebnadzor. Με αυτή τη δήλωση, ο Ντμίτρι Πεσκόφ έθεσε σαφώς το πλαίσιο για την αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού.

Το αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για επίσημα στοιχεία

Παρά τις διαψεύσεις από τη ρωσική πλευρά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) παραμένει σε αναμονή για επίσημη ενημέρωση. Ο διεθνής οργανισμός έχει απευθύνει αίτημα προς τη Ρωσία, καλώντας την να απαντήσει επίσημα και να παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα φερόμενα κρούσματα πνευμονικής πανώλης στη Σιβηρία.

Η κίνηση αυτή του ΠΟΥ υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και την ανταλλαγή δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα δημόσιας υγείας που ενδέχεται να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις. Ο οργανισμός επιδιώκει να λάβει πλήρη εικόνα της κατάστασης, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να προβεί σε τυχόν συστάσεις, βασιζόμενος σε επίσημα και επαληθευμένα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: Reader