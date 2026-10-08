Νεκρή 37χρονη από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Πολωνία, 15χρονος μαθητής ο δράστης

Μία 37χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από μία επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σχολείο στην Πολωνία. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης δύο ακόμα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε τρία. Ο δράστης της επίθεσης, ένας 15χρονος μαθητής, συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Τραγική κατάληξη για την εργαζόμενη του σχολείου

Η επίθεση έλαβε χώρα σε σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή Λέστσιντολ-Νοβίνι, στην κεντρική Πολωνία, εντός του νομού Βισκόφ. Η 37χρονη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως θυρωρός στο σχολείο, δέχθηκε τα χτυπήματα του δράστη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε τελικά στα τραύματά της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τη μαρτυρία του διευθυντή του σχολείου, ο 15χρονος εισέβαλε στο συγκρότημα και μαχαίρωσε την θυρωρό. Πέραν της άτυχης γυναίκας, ο ίδιος ο διευθυντής, καθώς και ένα ακόμα μέλος του προσωπικού, τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Συνολικά, τρεις εργαζόμενοι της σχολικής μονάδας δέχθηκαν επίθεση από τον μαθητή.

Η δράση του 15χρονου και η άμεση σύλληψή του

Ο 15χρονος μαθητής, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο δράστης της επίθεσης, συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις λίγα λεπτά μετά το συμβάν. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός εισέβαλε στο σχολείο περίπου στις 9 το πρωί, τραυματίζοντας τους τρεις εργαζόμενους με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο άμεσα, λίγα λεπτά μετά τη λήψη της αναφοράς για την επίθεση.

Ο διευθυντής του σχολείου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ακινητοποίηση του 15χρονου δράστη. Μετά την αρχική επίθεση, ο διευθυντής κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο και να τον ακινητοποιήσει, πριν την άφιξη των αστυνομικών αρχών. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι αστυνομικές ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων.

Η μαρτυρία του διευθυντή για τις στιγμές τρόμου

Ο διευθυντής του σχολείου περιέγραψε αναλυτικά τις στιγμές του τρόμου, δίνοντας μια εικόνα του πώς εκτυλίχθηκε η επίθεση. Όπως δήλωσε, ο δράτης «έτρεξε μέσα και μαχαίρωσε την θυρωρό». Ακούγοντας την κραυγή, ο διευθυντής έτρεξε έξω στον διάδρομο, όπου αντίκρισε τον δράστη.

Ο 15χρονος, αφού άγγιξε τη λαβή μιας πόρτας, γύρισε προς το μέρος του διευθυντή με τα χέρια του ψηλά. Στη συνέχεια, τον τραυμάτισε με τη λεπίδα ενός μαχαιριού, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησε με τη λαβή. Ο διευθυντής αποκάλυψε πως ο δράτης είχε στην κατοχή του συνολικά τρία μαχαίρια. Μετά από αυτή την επίθεση, ο διευθυντής κατάφερε να ανακτήσει κάπως τον έλεγχο και να ακινητοποιήσει τον μαθητή.

Δεύτερο περιστατικό βίας σε σχολεία της Πολωνίας μέσα σε λίγες ημέρες

Το σημερινό τραγικό περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Πολωνίας μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ημερών. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δεύτερο κρούσμα σχολικής βίας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Μόλις την περασμένη Τετάρτη, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια παρόμοια επίθεση που σημειώθηκε στην πόλη Οστρολέκα. Από τους τραυματίες εκείνης της επίθεσης, δύο είχαν μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα των περιστατικών βίας που πλήττουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Πολωνίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader