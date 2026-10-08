Παρασκηνιακές συνομιλίες ΗΠΑ και Ρωσίας για τους αγωγούς Nord Stream

Παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, με τους Αμερικανούς να διεκδικούν μερίδιο στους ρωσικούς αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Κρεμλίνου έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με την είσοδο Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Αυτοί οι αγωγοί, οι οποίοι για χρόνια τροφοδοτούσαν τη Γερμανία και την Ευρώπη με φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Το σχέδιο για τους Nord Stream

Το σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «colpo grosso» στα ενεργειακά, αφορά την πιθανή είσοδο Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Οι αγωγοί αυτοί ήταν κρίσιμοι για την ενεργειακή τροφοδοσία της Γερμανίας και κατ' επέκταση ολόκληρης της Ευρώπης, παρέχοντας φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο.

Ωστόσο, η λειτουργία τους διακόπηκε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2022, οι αγωγοί υπέστησαν σοβαρές ζημιές από υποθαλάσσιες εκρήξεις. Από γερμανική έρευνα προέκυψε ότι οι εκρήξεις αυτές ήταν αποτέλεσμα σαμποτάζ που αποδόθηκε σε Ουκρανούς.

Οι πρωταγωνιστές των συνομιλιών

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από πρόσωπα με γνώση των παρασκηνιακών συνομιλιών και μίλησαν στο Reuters, επικεφαλής των συζητήσεων είναι ο Κίριλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή για την επίτευξη μιας εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Από την πλευρά του, ο Κίριλ Ντμίτριεφ έχει ταχθεί υπέρ της επανέναρξης των πωλήσεων ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία.

Συναντήσεις και δηλώσεις

Οι συναντήσεις μεταξύ του Ντμίτριεφ και του Κούσνερ έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας και της Νέας Υόρκης, τις τελευταίες εβδομάδες. Το θέμα της συνεργασίας στους αγωγούς παραμένει στην ατζέντα των συζητήσεων.

Πρόσφατα, ο Ντμίτριεφ συναντήθηκε με εκπροσώπους των αμερικανικών υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών. Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η συζήτηση πιθανών ενεργειακών πρωτοβουλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ο Κούσνερ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο, δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με Ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με τον τρόπο που ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ενέργειας. Επίσης, τάχθηκε υπέρ της σύναψης «συμφωνιών ευημερίας», τις οποίες θεωρεί ότι θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την ειρήνη και να προσφέρουν «στους ηγέτες κάτι για το οποίο να προσβλέπουν στο μέλλον».

Οικονομικά οφέλη και εμπόδια

Ο Κούσνερ θεωρεί ότι η επιχειρηματική συνεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποκατάσταση της ειρήνης. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε σε Αμερικανούς επενδυτές να αποκομίσουν κέρδη από τις ροές ενέργειας προς την Ευρώπη, μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οποιεσδήποτε συμφωνίες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ρωσίας, της Αμερικανικής Εταιρείας Χρηματοδότησης της Διεθνούς Ανάπτυξης (DFC) και του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ». Επιπλέον, τόνισε ότι οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να αποφέρουν οφέλη στους Αμερικανούς φορολογουμένους και τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος παραδέχτηκε ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια για την επίτευξη μιας συμφωνίας, τα οποία ενδέχεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα. Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι το γεγονός ότι οι αγωγοί Nord Stream υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis