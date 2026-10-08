Κωνσταντινούπολη: Δύο νεκροί και δέκα διασωθέντες από κατάρρευση πολυκατοικίας στο Μάλτεπε

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε. Από τα ερείπια έχουν διασωθεί δέκα άτομα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα δύο αγνοούμενους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες λόγω του κινδύνου περαιτέρω κατάρρευσης.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και οι αγνοούμενοι

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό και τη διάσωση εγκλωβισμένων συνεχίζονται αδιάκοπα. Ωστόσο, ο κίνδυνος μιας νέας κατάρρευσης του κτιρίου δυσχεραίνει σημαντικά το έργο τους, απαιτώντας προσεκτικές και ελεγχόμενες κινήσεις. Τα συνεργεία εισέρχονται στο κτίριο με συγκεκριμένο τρόπο, ενώ χρησιμοποιούνται και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι για την ανίχνευση ατόμων κάτω από τα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής, δέκα άτομα έχουν ανασυρθεί ζωντανά από τα ερείπια της πολυκατοικίας. Μεταξύ των πρώτων πέντε διασωθέντων βρίσκονταν και δύο παιδιά. Ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε σε προηγούμενη ενημέρωση ότι κανείς από τους τραυματίες που είχαν ήδη διασωθεί δεν διατρέχει κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμα ατόμων που παραμένουν αγνοούμενα.

Λεπτομέρειες για το κτίριο και τις επιπτώσεις

Η επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε περίπου στις 05:40 το πρωί, στην οδό Ντογού της συνοικίας Τζεβιζλί, στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Οι τρεις κάτω όροφοι του κτιρίου κατέρρευσαν για αδιευκρίνιστη αιτία, προκαλώντας την τραγική εξέλιξη. Η πολυκατοικία είχε κατασκευαστεί το 1987, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης.

Λόγω του κινδύνου, οι ένοικοι των επάνω ορόφων της πολυκατοικίας απομακρύνθηκαν άμεσα. Επιπλέον, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση κατοίκων και από γειτονικά κτίρια, τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα για την ασφάλεια των ενοίκων τους. Για τους ένοικους της κατεστραμμένης πολυκατοικίας, ο νομάρχης Νταβούτ Γκιουλ ανέφερε ότι θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο, με τη μέριμνα της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD).

Έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης

Μετά το τραγικό συμβάν, ξεκίνησε άμεσα δικαστική και διοικητική έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας. Η αρμόδια εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έχει ήδη ξεκινήσει την έρευνα για την υπόθεση, αναζητώντας απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση.

Παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση, δύο διοικητικοί επιθεωρητές έχουν αναλάβει να εξετάσουν πιθανές παραλείψεις δημοσίων λειτουργών. Η έρευνα αυτή, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις ενδεχόμενες μετατροπές που μπορεί να είχαν γίνει στο κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν ευθύνες σε αυτά τα στάδια.

Το ζήτημα της ασφάλειας των κατασκευών στην πόλη

Η κατάρρευση των τριών ορόφων της επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε επανέφερε στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των κατασκευών στην Κωνσταντινούπολη. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για ενδελεχή έλεγχο και τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας στα κτίρια της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο Δήμος Κωνσταντινούπολης, συνολικά 1.238 κτίρια στην πόλη κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Ο κίνδυνος αυτός υφίσταται ακόμα και χωρίς την εκδήλωση σεισμού, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit