Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Επίσκεψη χωρίς «δώρα» και στρατηγικές επιβεβαιώσεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, γεγονός που προκάλεσε ικανοποίηση στην ελληνική κυβέρνηση. Η ικανοποίηση αυτή ενισχύθηκε από το ότι, στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν επισκέφθηκε την Τουρκία. Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που αναδεικνύει την τρέχουσα ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ Αθήνας, Άγκυρας και Ουάσιγκτον.

Ο Ρούμπιο ως ισχυρό πρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα έλαβε χώρα ενώ είχε προαναγγελθεί η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ εντός του 2026, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Ρούμπιο θεωρείται ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα της κυβέρνησης Τραμπ. Το Reuters τον έχει χαρακτηρίσει ως έναν από τους πιθανούς διεκδικητές του ρεπουμπλικανικού χρίσματος για την προεδρία το 2028.

Αυτή η λεπτομέρεια έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για την Ελλάδα, δεδομένης της πολυπληθούς και πολιτικά δραστήριας ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρούμπιο δεν ήρθε μόνο για να επιβεβαιώσει μια ήδη στενή στρατηγική σχέση, αλλά έφυγε και με εικόνες που μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες για το δικό του πολιτικό μέλλον στην Αμερική.

Στρατιωτική παρουσία και αμυντικές δαπάνες

Από την αμερικανική πλευρά, μεγάλο μέρος των αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί προς την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη εξασφαλιστεί. Ένας από τους βασικούς τομείς είναι η στρατιωτική παρουσία. Η Ελλάδα προσφέρει στις ΗΠΑ ένα εκτεταμένο στρατιωτικό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω εγκαταστάσεων όπως η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη και το Στεφανοβίκειο, οι οποίες προβλέπονται από την ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας αφορά τις αμυντικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους συμμάχους που ήδη δαπανούν πάνω από το 3,5% του ΑΕΠ τους για τις κύριες αμυντικές τους ανάγκες. Επιπλέον, η χώρα έχει αποδεχθεί τον νέο συνολικό στόχο του ΝΑΤΟ, ο οποίος προβλέπει δαπάνες 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Παράλληλα, η Ελλάδα προχωρά στην αγορά αεροσκαφών F-35, στην αναβάθμιση των F-16 σε Viper και επενδύει δισεκατομμύρια σε αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Η Ελλάδα ως κομβικός ενεργειακός παίκτης

Η ενέργεια αποτελεί έναν τρίτο στρατηγικό πυλώνα της ελληνοαμερικανικής σχέσης. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει κομβική θέση στον αμερικανικό σχεδιασμό για τη μεταφορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). Αυτή η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω ελληνικών υποδομών προς τα Βαλκάνια και από εκεί στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Κάθετος Διάδρομος, ειδικότερα, εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο στρατηγικούς στόχους της Ουάσιγκτον.

Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τον περιορισμό της ρωσικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, καθώς και το άνοιγμα μεγαλύτερου χώρου για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Οι αριθμοί που αφορούν τις εξαγωγές αμερικανικού LNG προς την Ελλάδα είναι ενδεικτικοί αυτής της τάσης. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν από 58,7 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια το 2024 σε 99,7 δισεκατομμύρια το 2025, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 70% μέσα σε έναν χρόνο.

Δηλώσεις Ρούμπιο και η σημασία της σχέσης

Η Ουάσιγκτον έχει, επομένως, σοβαρούς λόγους να θεωρεί την ελληνοαμερικανική σχέση εξαιρετική, καθώς ο λογαριασμός των αμερικανικών συμφερόντων γίνεται περισσότερο σύνθετος. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «ισχυρό και πρότυπο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Επιπλέον, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επαίνεσε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στην περιοχή. Τέλος, επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα άμυνας, υπογραμμίζοντας το βάθος και την έκταση των διμερών σχέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki