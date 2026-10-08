Χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στη συνοικία Τσεβιζλί της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Μάλτεπε, μετά την κατάρρευση μέρους μιας πολυκατοικίας. Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει άμεσα τα διασωστικά συνεργεία της πολιτείας, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στα χαλάσματα, με στόχο τον εντοπισμό και την ανάσυρση πιθανών εγκλωβισμένων ατόμων.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε

Η πολυκατοικία που βρίσκεται στη συνοικία Τσεβιζλί, εντός της ευρύτερης περιοχής Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, υπέστη μερική κατάρρευση τις τελευταίες ώρες. Το συμβάν προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση και χάος στην τοπική κοινωνία, καθώς τμήματα του κτηρίου κατέρρευσαν απροσδόκητα. Η έκταση της ζημιάς είναι σημαντική, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν την κατάρρευση συγκεκριμένων ορόφων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι τρεις πρώτοι όροφοι της πολυκατοικίας έχουν καταρρεύσει πλήρως. Αυτή η μερική κατάρρευση έχει δημιουργήσει ένα πεδίο ερειπίων και συντριμμιών στα χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η εικόνα του κατεστραμμένου κτηρίου οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κρίση.

Άμεση κινητοποίηση διασωστικών δυνάμεων

Αμέσως μετά την είδηση της μερικής κατάρρευσης, στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν και κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, ομάδες της AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτων Αναγκών), ομάδες της UMKE (Εθνική Ιατρική Ομάδα Διάσωσης), καθώς και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Όλες αυτές οι δυνάμεις έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, συντονίζοντας τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στην Τσεβιζλί.

Οι ομάδες διάσωσης πραγματοποιούν εκτεταμένες και εξαιρετικά προσεκτικές έρευνες στα σημεία όπου κατέρρευσαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτηρίου. Το έργο τους είναι δύσκολο και απαιτητικό, καθώς πρέπει να ερευνήσουν κάτω από τα συντρίμμια με μεγάλη προσοχή. Ο βασικός στόχος των επιχειρήσεων αυτών είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα και, εφόσον εντοπιστούν, να ανασυρθούν με ασφάλεια το συντομότερο δυνατό.

Έρευνες για εγκλωβισμένους και απομάκρυνση κατοίκων

Η επιχείρηση των διασωστικών συνεργείων επικεντρώνεται στην προσεκτική και συστηματική έρευνα των κατεστραμμένων τμημάτων της πολυκατοικίας. Οι πυροσβέστες και οι ειδικές ομάδες εργάζονται αδιάκοπα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, προσπαθώντας να βρουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής και να εντοπίσουν τυχόν άτομα που μπορεί να έχουν παγιδευτεί. Η αγωνία για την τύχη των ανθρώπων που ενδεχομένως βρίσκονταν μέσα στο κτήριο τη στιγμή του συμβάντος είναι μεγάλη.

Παράλληλα με τις έρευνες στα χαλάσματα, οι ένοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους του κτηρίου, οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν άμεσα από την κατάρρευση, απομακρύνθηκαν από το κτήριο. Η απομάκρυνση αυτή πραγματοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τους από περαιτέρω κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την αστάθεια της κατασκευής ή την εξέλιξη των επιχειρήσεων διάσωσης.

Η επιχείρηση διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Η επιχείρηση των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα διαθέσιμα συνεργεία να επιχειρούν στα χαλάσματα της πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παρευρισκομένων. Το χάος που επικρατεί στη συνοικία Τσεβιζλί αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι δυνάμεις της πολιτείας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς η προτεραιότητα παραμένει η διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων και η πλήρης εκτίμηση της κατάστασης στην κατεστραμμένη πολυκατοικία της περιοχής Μάλτεπε.

Με πληροφορίες από: Reader