Οι New York Times για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα και τη στήριξη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Οι New York Times αναλύουν την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ απηύθυνε κάλεσμα στη Δύση να αναζωογονήσει τον πολιτισμό της, προκειμένου να διατηρήσει την κυριαρχία της. Το ρεπορτάζ καταγράφει επίσης την αντίδραση του κ. Ρούμπιο σχετικά με την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα

Η επιλογή της Πνύκας ως τόπου διεξαγωγής της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, αναδείχθηκε ως μια υπερπαραγωγή με εντυπωσιακό σκηνικό. Ο λόφος της Πνύκας, με την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα να δεσπόζουν στο βάθος, προσέφερε ένα εμβληματικό μνημείο της ανθρωπότητας, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για τη μετάδοση του μηνύματος του Αμερικανού πολιτικού.

Ο κ. Ρούμπιο εκφώνησε την ομιλία του στην Αθήνα, με την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα να λούζονται από το χρυσό φως ενός μεσογειακού ηλιοβασιλέματος. Αυτή η εικόνα, όπως περιγράφεται, συνέβαλε στην ενίσχυση του συμβολισμού της ομιλίας του, η οποία, σύμφωνα με τους New York Times, επιχείρησε να αναδείξει τις ιδεολογικές αρχές ενός κινήματος που βλέπει στον Ντόναλντ Τραμπ τον ηγέτη του.

Το κάλεσμα για την αναζωογόνηση της Δύσης

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε την Τετάρτη τα δυτικά έθνη να αναζωογονήσουν τον πολιτισμό τους. Ο σκοπός αυτού του καλέσματος ήταν η διατήρηση της κυριαρχίας τους σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από πολέμους, οικονομική αβεβαιότητα και τεχνολογικές αλλαγές.

Ο κ. Ρούμπιο τόνισε ότι «σήμερα βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι». Πρόσθεσε πως «η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα». Επισήμανε ότι «η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της επικεφαλής του κόσμου ή αν θα παραδοθεί σε ένα μέλλον ατροφίας, υποδούλωσης και παρακμής». Καταλήγοντας σε αυτό το σημείο, υπογράμμισε: «Ή θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα ή θα χάσουμε το δικαίωμα να δράσουμε εντελώς».

Ιδεολογικές αρχές και ιστορικές αναφορές

Η ομιλία του κ. Ρούμπιο είχε ως στόχο να αναδείξει τις ιδεολογικές αρχές ενός αμερικανικού συντηρητικού κινήματος, οι οπαδοί του οποίου θεωρούν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως ηγέτη τους. Οι πνευματικοί αρχιτέκτονες αυτού του κινήματος υποστηρίζουν ότι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης δεν πρέπει να ζητούν συγγνώμη για τις επιλογές των προγόνων τους, στις οποίες περιλαμβάνονται η εξερεύνηση και η κατάκτηση άλλων λαών και εδαφών.

Αντιθέτως, όπως αναφέρουν, οι πολίτες πρέπει να υιοθετήσουν εκ νέου αυτό το παλαιότερο ήθος, καθώς οι χώρες τους επιδιώκουν προβάδισμα στον στρατιωτικό και οικονομικό ανταγωνισμό με την Κίνα και άλλες μη δυτικές δυνάμεις. Ο κ. Ρούμπιο αναφέρθηκε στους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας, λέγοντας ότι «ήξεραν ότι δεν υπήρχε τίποτα εγωιστικό ή κακό στην αφοσίωση στο έθνος σου, ούτε στον αγώνα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του πάνω από όλα».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι οι αρχαίοι Έλληνες «πίστευαν με πάθος στο ιδανικό του “μεγάλου άνδρα”: του εξαιρετικού ατόμου που αποκτά αθανασία μέσα από τα δικά του έργα».

Η αντίδραση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Το ρεπορτάζ των New York Times καταγράφει επίσης την αντίδραση του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αυτή η αντίδραση ήρθε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αφορούσε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Η αναφορά αυτή εντάχθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάλυσης της αμερικανικής εφημερίδας για την παρουσία και τις δηλώσεις του κ. Ρούμπιο.

Η Πνύκα ως ιστορικό βήμα

Η Πνύκα, εκτός από το ιδανικό σκηνικό για την ομιλία του κ. Ρούμπιο, έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστες φορές από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, σε αντίθεση με τους προγόνους μας. Εκτός από τον Μάρκο Ρούμπιο, μόνο ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Μπαράκ Ομπάμα (ο οποίος, ωστόσο, φοβήθηκε να εκτεθεί για λόγους ασφαλείας και δεν μίλησε τελικά από εκεί) έχουν επιλέξει αυτόν τον χώρο για τις ομιλίες τους.

Σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφώνησε στις 10 το πρωί μια ομιλία από τον λόφο της Πνύκας, η οποία θεωρείται η πνευματική του παρακαταθήκη. Παρόλο που δεν διέθετε τετρακάμερο και κάμερα – γερανό, όπως είχε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ομιλία του Ρούμπιο, η φήμη ότι ο Γέρος του Μωριά θα μιλούσε εκεί μαθεύτηκε από στόμα σε στόμα και συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος.

Ο Κολοκοτρώνης, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην αρχαία Ελλάδα και τις παρακαταθήκες της, καθώς και στη θρησκεία, στους Οθωμανούς και στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit