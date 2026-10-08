Το ακροδεξιό Vox βλέπει «ιστορική ευκαιρία» για κυβερνητική συμμετοχή στην Ισπανία

Το ακροδεξιό κόμμα Vox στην Ισπανία θέτει υψηλούς στόχους, επιδιώκοντας την κατάληψη υπουργικών χαρτοφυλακίων. Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, οι οποίες έχουν οριστεί για τις 29 Νοεμβρίου, έχει προκαλέσει σημαντικό ενθουσιασμό στην ισπανική ακροδεξιά. Το κόμμα Vox χαρακτηρίζει την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση ως την «τελευταία ευκαιρία για να γίνει ξανά η Ισπανία... Ισπανία».

Η «ιστορική ευκαιρία» των πρόωρων εκλογών

Η απόφαση για πρόωρες εκλογές έχει δημιουργήσει ένα κλίμα προσδοκιών για το ακροδεξιό κόμμα. Το Vox, το οποίο τερματίζει τρίτο στις δημοσκοπήσεις, βλέπει την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση ως μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσει σημαντικά την κοινοβουλευτική του δύναμη.

Ο ηγέτης του κόμματος, Σαντιάγο Αμπασκάλ, επενδύει στον ευρωσκεπτικισμό και τον εθνικισμό, στοιχεία που αποτελούν βασικούς πυλώνες της ιδεολογίας του Vox. Η συσπείρωση γύρω από αυτές τις αρχές θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη των εκλογικών στόχων.

Δημοσκοπικά δεδομένα και σενάρια συνεργασίας

Οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) αναμένεται να αναδειχθεί πρώτο, συγκεντρώνοντας περίπου το 33% των ψήφων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα δυσκολευτεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση με αυτό το ποσοστό.

Το ακροδεξιό Vox κινείται δημοσκοπικά γύρω στο 18%. Αυτό το ποσοστό καθιστά μια κυβερνητική συνεργασία μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και του Vox το πιθανότερο σενάριο για την εξασφάλιση μιας σταθερής πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο. Δεδομένης της δημοσκοπικής του δύναμης, το Vox θα μπορούσε να διεκδικήσει και ισχυρά υπουργικά χαρτοφυλάκια, ενδεχομένως σχεδόν το ένα τρίτο των εκλογικών θέσεων.

Η αιχμή του δόρατος: Μετανάστευση και «εθνική προτεραιότητα»

Στην ατζέντα της ισπανικής ακροδεξιάς, η αντιμεταναστευτική ρητορική αποτελεί την αιχμή του δόρατος. Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, η οποία έφερε σε αμήχανη θέση την κυβέρνηση των σοσιαλιστών, έχει ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη θέση του κόμματος.

Η προεκλογική εκστρατεία του Vox αναμένεται να κινηθεί γύρω από τρεις βασικούς άξονες. Ένας από αυτούς είναι η «εθνική προτεραιότητα», η οποία αφορά την εξασφάλιση προνομιακής πρόσβασης των Ισπανών πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες και παροχές. Παράλληλα, το κόμμα υιοθετεί μια σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό ζήτημα και προωθεί την ευρεία απορρύθμιση.

Στόχοι για υπουργικά χαρτοφυλάκια

Το κόμμα Vox έχει εκφράσει ενδιαφέρον για συγκεκριμένα υπουργεία, στα οποία «κλείνει το μάτι». Σε αυτά περιλαμβάνονται τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Βιομηχανίας. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξει ενδιαφέρον και για τα υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας.

Η επιλογή αυτών των υπουργείων υποδηλώνει μια στρατηγική προσέγγιση. Το Vox φέρεται να ενδιαφέρεται να ελέγξει βασικούς πυλώνες της οικονομικής ζωής, όπως είναι η αγροτική οικονομία. Αναφορικά με τον πολιτισμό και την παιδεία, τα οποία θεωρούνται βασικοί ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους, το ακροδεξιό κόμμα οραματίζεται να «νουθετήσει» τη νέα γενιά ώστε να διαμορφωθεί ως «σωστοί Ισπανοί».

Με πληροφορίες από: Reader