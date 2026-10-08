Η Μαρίκαρμεν δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της, σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων

Θλίψη προκάλεσε στην Ισπανία η είδηση του θανάτου της 87χρονης Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες στο νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη γυναίκα, που είχε γίνει σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στη χώρα, δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι όπου έζησε για 71 ολόκληρα χρόνια, παρά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί για την επανεγκατάστασή της.

Ο αγώνας για το σπίτι μιας ζωής

Η Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ είχε δηλώσει λίγο μετά την έξωσή της: «Το σπίτι μου ήταν η ζωή μου και τώρα πρέπει να το αφήσω πίσω». Η ιστορία της ξεκίνησε όταν, σε ηλικία μόλις 17 ετών, εγκαταστάθηκε στο διαμέρισμα της οδού Alcalde Sainz de Baranda, στην περιοχή Ρετίρο της Μαδρίτης. Εκεί πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της, διατηρώντας ακόμα το αρχικό μισθωτήριο που είχε υπογράψει ο πατέρας της το 1956.

Η 87χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολυετή δικαστική διαμάχη, η οποία τελικά οδήγησε στην απώλεια του σπιτιού της. Η έξωσή της και η εικόνα της να απομακρύνεται από το διαμέρισμά της πάνω σε φορείο, σκεπασμένη με ένα σεντόνι, προκάλεσε έντονη οργή και κινητοποίηση σε ολόκληρη την Ισπανία.

Κύμα συμπαράστασης και μαζικές κινητοποιήσεις

Η ιστορία της Μαρίκαρμεν προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης από χιλιάδες πολίτες. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πολυκατοικία της προσπαθώντας να αποτρέψουν την έξωση, φωνάζοντάς της πως δεν ήταν μόνη. Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν και να κατασκηνώνουν στην κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης.

Οι διαδηλωτές απαιτούσαν προστασία από τις εξώσεις και εύκολη πρόσβαση στην αγορά κατοικίας, αναδεικνύοντας το πρόβλημα των εξώσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι μαζικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 23 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη, ασκώντας πίεση για την επίλυση της υπόθεσης της Μαρίκαρμεν.

Η συμφωνία που ήρθε πολύ αργά

Ως αποτέλεσμα των διαδηλώσεων, στις 29 Σεπτεμβρίου, η ιδιοκτήτρια εταιρεία συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή της Μαρίκαρμεν στο διαμέρισμα. Η συμφωνία προέβλεπε ένα νέο οκταετές συμβόλαιο και ενοίκιο που δεν θα ξεπερνούσε τα 500 ευρώ τον μήνα.

Ωστόσο, η λύση αυτή ήρθε πολύ αργά για την 87χρονη. Το Συνδικάτο Ενοικιαστών κατήγγειλε πως «η λύση ήρθε πολύ αργά», υπογραμμίζοντας ότι η ηλικιωμένη υποβλήθηκε σε μια εξαντλητική διαδικασία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει νωρίτερα παρέμβαση.

Επιδείνωση της υγείας και οι επιπτώσεις

Η δικηγόρος της Μαρίκαρμεν, Μπεατρίθ Ντούρο, υποστήριξε ότι η κατάσταση της υγείας της πελάτισσάς της επιδεινώθηκε εμφανώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σύμφωνα με την ίδια, αν η έξωση είχε ανασταλεί, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για την 87χρονη.

Ο θάνατος της Μαρίκαρμεν, λίγο πριν την επιστροφή της στο σπίτι της, αφήνει πίσω του ένα αίσθημα θλίψης και υπενθυμίζει τον συνεχιζόμενο αγώνα χιλιάδων πολιτών για το δικαίωμα στη στέγη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr