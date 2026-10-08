Νέα κλιμάκωση στην Υεμένη: Χούθι χτύπησαν αεροδρόμια στη Σαουδική Αραβία με νεκρούς και τραυματίες

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση της Υεμένης, καθώς οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στα αεροδρόμια του Ριάντ και της Άμπχα. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 36 ατόμων. Η Σαουδική Αραβία αντέδρασε με ευρείας κλίμακας πλήγματα εναντίον θέσεων των ανταρτών, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητείται το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικής ενίσχυσης στις κυβερνητικές δυνάμεις.

Οι επιθέσεις των Χούθι και οι συνέπειες

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Στόχοι τους ήταν το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χάλιντ στο Ριάντ, καθώς και το αεροδρόμιο της Άμπχα, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε μια νέα φάση κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα στους αντάρτες και τη συμμαχία που τελεί υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τη σαουδαραβική Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, στην Άμπχα έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μία καταγόμενη από το Μαρόκο και μία από την Αλγερία. Επιπλέον, 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ίδια περιοχή. Στο Ριάντ, ένας Σουδανός έχασε τη ζωή του, ενώ οκτώ ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, οι επιθέσεις προκάλεσαν και υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις και των δύο αεροδρομίων. Οι Χούθι είχαν προηγουμένως προειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες για πιθανούς κινδύνους στον σαουδαραβικό εναέριο χώρο.

Η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας

Ως απάντηση στις επιθέσεις, το Ριάντ προχώρησε σε δεκάδες πλήγματα. Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, Τούρκι αλ Μάλκι, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις που στρέφονται εναντίον αμάχων και πολιτικών εγκαταστάσεων «δεν θα μείνουν ατιμώρητες». Η συμμαχία ανακοίνωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν και κατέστρεψαν συνολικά 82 στρατιωτικούς στόχους των Χούθι.

Οι στόχοι αυτοί εντοπίστηκαν σε τέσσερις επαρχίες της Υεμένης: τη Σαάντα, τη Χοντέιντα, την Αλ Τζαούφ και τη Μαρίμπ. Μεταξύ των πληγέντων στόχων περιλαμβάνονταν 11 εγκαταστάσεις αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, συστήματα επικοινωνιών, καθώς και αποθήκες πυραύλων και όπλων. Επίσης, επλήγησαν θέσεις συγκέντρωσης των Χούθι, στο πλαίσιο των ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο έδαφος

Παράλληλα με τα αεροπορικά πλήγματα, οι σαουδαραβικές δυνάμες συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους και στο έδαφος της Υεμένης. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη στήριξη της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία αντιμετωπίζει τους Χούθι. Οι συγκρούσεις στην περιοχή έχουν ενταθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, επιχειρούν να ανακτήσουν κρίσιμα σημεία στη δυτική Υεμένη. Οι προσπάθειες αυτές επεκτείνονται και κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, σε στρατηγικές τοποθεσίες που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της περιοχής.

Στρατηγική σημασία και συζητήσεις για ενίσχυση

Ιδιαίτερη στρατηγική σημασία στην ευρύτερη περιοχή έχει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Από αυτό το στενό διέρχεται σημαντικό μέρος της διεθνούς ναυσιπλοΐας, καθώς και των ενεργειακών ροών, καθιστώντας τον έλεγχό του κρίσιμο. Η ένταση των συγκρούσεων υπογραμμίζει τη γεωπολιτική σημασία της Υεμένης.

Στο πλαίσιο αυτής της κλιμάκωσης, το Axios αναφέρει ότι το Ριάντ και η Δαμασκός συζητούν ακόμη και την πιθανότητα αποστολής σημαντικού αριθμού Σύρων στρατιωτών στην Υεμένη. Οι συζητήσεις αφορούν την ενδεχόμενη αποστολή 10.000 έως 20.000 Σύρων στρατιωτών, γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στο πεδίο των μαχών.

Με πληροφορίες από: Topontiki