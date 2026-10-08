Τρία χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τη σφαγή του Supernova Sukkot Gathering

Στις 7 Οκτωβρίου συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ημέρα που η ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διέπραξε τη σφαγή με την ονομασία «Επιχείρηση Πλημμύρα του Αλ Άκσα» στο Ισραήλ. Η επίθεση έλαβε χώρα στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ συμφιλίωσης «Supernova Sukkot Gathering», καθώς και σε κοντινές κοινότητες, αφήνοντας πίσω της ένα βαρύ αποτύπωμα.

Η συγκεκριμένη ενέργεια χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση που έχει σημειωθεί ποτέ στην επικράτεια του Ισραήλ. Επιπλέον, αποτέλεσε τη μαζικότερη σφαγή άμαχων Ισραηλινών που έγινε ποτέ μετά το Ολοκαύτωμα, καθώς και την πιο θανατηφόρα επίθεση σε μουσικό γεγονός στην καταγεγραμμένη Ιστορία.

Η επίθεση και οι συνέπειές της

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι τρομοκράτες της Χαμάς προέβησαν σε πράξεις ακραίας βίας. Πυροβολούσαν, έσφαζαν, βίαζαν, αποκεφάλιζαν και βασάνιζαν ανθρώπους για πολλές ώρες. Τα θύματα ήταν κάθε εθνικότητας, φύλου και ηλικίας, και οι θηριωδίες δεν περιορίστηκαν μόνο στον χώρο του φεστιβάλ, αλλά επεκτάθηκαν και σε γειτονικές κοινότητες.

Το τραγικό αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν ο θάνατος περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Επιπρόσθετα, κατά την αποχώρησή τους από τις περιοχές που είχαν εισβάλει, οι τρομοκράτες πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην τραγωδία.

Η αγριότητα του εγκλήματος και η διεθνής αντίδραση

Η αγριότητα και η βαρβαρότητα του εγκλήματος ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη από καμία χώρα στον κόσμο που θα είχε υποστεί κάτι ανάλογο μετά από εισβολή στο έδαφός της. Η Χαμάς γνώριζε άριστα αυτή την αναπόφευκτη αντίδραση όταν σχεδίαζε και εκτελούσε την επίθεση.

Κάθε θηριωδία αυτού του είδους, όπως αυτή που διαπράχθηκε, δεν μπορεί να συμψηφιστεί με κανένα άλλο έγκλημα. Αυτό περιλαμβάνει και την τριετή εξόντωση δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων στη Γάζα και την καταστροφή του θυλάκου, στο πλαίσιο του πολέμου που ακολούθησε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Κάθε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας είναι αυτοτελές, με ανεξάρτητη ποινική υπόσταση και δεν απορροφάται από κάποιο άλλο. Ούτε πολιτικά ούτε ιδεολογικά μπορεί να συμψηφίζεται με οποιαδήποτε άλλη εγκληματική ενέργεια ή συμπεριφορά. Αυτό ισχύει φυσικά και αντίστροφα, καθώς ούτε οι δολοφονίες άμαχων Παλαιστινίων από την κυβέρνηση του Ισραήλ είναι δυνατόν να συμψηφιστούν ή να δικαιολογηθούν από το έγκλημα των ισλαμιστών τρομοκρατών.

Ο χαρακτήρας της Χαμάς και οι στόχοι της

Η Χαμάς, παρά τη ρητορική της «εθνικοαπελευθερωτική» στροφή που υιοθέτησε το 2017, παραμένει στην ουσία μια ισλαμική οργάνωση. Ο κύριος σκοπός της είναι η καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, μια θέση που διατηρεί σε πλήρη σύμπνοια με τους πάτρωνες και χρηματοδότες της στο Ιράν και τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, των οποίων αποτελεί παρακλάδι. Θα μπορούσε η Χαμάς να είχε λειτουργήσει διαφορετικά; Το ερώτημα τίθεται, ίσως, εάν ήταν μια πατριωτική οργάνωση που μάχεται υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Λόγω του χαρακτήρα και των στόχων της, η Χαμάς παραμένει «κόκκινο πανί» για τους υπόλοιπους Άραβες. Μάλιστα, ο Αραβικός Σύνδεσμος της ζήτησε το 2025 να αφοπλιστεί και να παραδώσει την εξουσία στην Παλαιστινιακή Αρχή, υπογραμμίζοντας την απομόνωσή της στον αραβικό κόσμο.

Το Παλαιστινιακό και η λύση των δύο κρατών

Οι ελπίδες για την εφαρμογή της μόνης δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Παλαιστινιακού, αυτής των δύο κρατών, δεν είναι σήμερα πολλές. Η πολυπλοκότητα της κατάστασης και οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές για μια ειρηνική διευθέτηση.

Τρία χρόνια μετά την επίθεση, παραμένει επιτακτική η ανάγκη για την αναγνώριση της αυτοτέλειας κάθε εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Ούτε η επίθεση της Χαμάς μπορεί να δικαιολογηθεί, ούτε οι θάνατοι αμάχων Παλαιστινίων μπορούν να συμψηφιστούν με αυτήν, καθώς κάθε πράξη βίας έχει τη δική της ανεξάρτητη ποινική υπόσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki