Το Ελ Σαλβαδόρ ενέκρινε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επισιτιστική ασφάλεια λόγω του Ελ Νίνιο

Το Κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ ενέκρινε την Τετάρτη ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με στόχο την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας στη χώρα. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ξηρασίας, η οποία αποδίδεται στο φαινόμενο Ελ Νίνιο. Το σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας στην αγροτική παραγωγή και στην αποτροπή πιθανών ελλείψεων τροφίμων, ενώ παράλληλα το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προειδοποιεί για τις ευρύτερες επιπτώσεις σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Η απόφαση του κοινοβουλίου και οι στόχοι της

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ, όπου κυρίαρχη είναι η προεδρική παράταξη, έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες ανησυχίες για τις συνέπειες του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει παρατεταμένη ξηρασία.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία αποθεμάτων τροφίμων, καθώς και τη χορήγηση βοήθειας στις πιο ευάλωτες οικογένειες της χώρας. Ο βουλευτής Κριστιάν Γκεβάρα, μέλος της παράταξης του προέδρου της Δεξιάς, Ναγίμπ Μπουκέλε, δήλωσε πως «ο στόχος μας είναι να αποτρέψουμε ζημιές στους τομείς της γεωργίας, της αγροβιομηχανίας και πάνω απ’ όλα στη διατροφική ασφάλεια».

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο και οι προβλέψεις

Το Ελ Νίνιο, ένα φαινόμενο που συνδέεται με σημαντικές μεταβολές στις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις, αναμένεται να επιδεινώσει τις συνθήκες ξηρασίας σε ορισμένες περιοχές της Λατινικής Αμερικής. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει την πίεση στην αγροτική παραγωγή και την επισιτιστική επάρκεια των πληθυσμών.

Σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολόγων σε διεθνή κλίμακα, το φετινό Ελ Νίνιο εκτιμάται ότι θα είναι το πιο ισχυρό των τελευταίων δεκαετιών. Η κορύφωσή του αναμένεται να σημειωθεί μεταξύ του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, γεγονός που επιτείνει τις ανησυχίες για τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Οι προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος

Την ίδια στιγμή που το Ελ Σαλβαδόρ λαμβάνει μέτρα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) εκδίδει προειδοποιήσεις για τις ευρύτερες επιπτώσεις του φαινομένου Ελ Νίνιο στη Λατινική Αμερική. Η περιφερειακή διευθύντρια του ΠΕΠ, Λένα Σαβέλι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ελλείψεις τροφίμων, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από την παρατεταμένη ξηρασία, θα μπορούσαν να επηρεάσουν περίπου 16 εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή.

Οι προειδοποιήσεις αυτές υπογραμμίζουν την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιθανές επισιτιστικές κρίσεις που μπορεί να προκύψουν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αντιδράσεις και καθυστερήσεις στην εφαρμογή του σχεδίου

Παρά την έγκριση του σχεδίου, η αντιπολίτευση του Ελ Σαλβαδόρ εκτιμά ότι η αντίδραση της κυβέρνησης είναι καθυστερημένη. Η κεντρώα βουλεύτρια Κλαούδια Ορτίς επέκρινε την κυβέρνηση, δηλώνοντας: «Είναι κάτι που ξέραμε ήδη και ούτε η κυβέρνησή σας, ούτε το υπουργείο Γεωργίας σας έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα τη σωστή στιγμή».

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Λουίς Τρεμίνιο, αντιπρόσωπος της σαλβαδοριανής ομοσπονδίας μικρών και μεσαίων αγροτικών παραγωγών. Ο κ. Τρεμίνιο ανέφερε ότι το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε «με πέντε μήνες καθυστέρηση», υποδηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε δράσει νωρίτερα για να προλάβει τις επιπτώσεις του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Με πληροφορίες από: Enikos