Πέντε νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πλήγματα

Πέντε Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από ισραηλινά πλήγματα που σημειώθηκαν στην περιοχή. Τα θύματα καταγράφηκαν ανήμερα της συμπλήρωσης τριών χρόνων από την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, καθώς και του επακόλουθου πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Τα πλήγματα στη βόρεια Γάζα

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τζαμπάλια, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης αυτής συγκαταλέγεται ένας 23χρονος εθελοντής της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, όπως ενημέρωσε η ίδια η υπηρεσία.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, δήλωσε ότι «εξουδετέρωσε» δύο «τρομοκράτες». Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του στρατού, ο ένας από αυτούς είχε τοποθετήσει εκρηκτικά στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, ενώ ο άλλος ανήκε στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς και παρουσιαζόταν ως εργαζόμενος στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του θύλακα.

Θύματα και τραυματίες στη Χαν Γιούνις

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και συγκεκριμένα στη Χαν Γιούνις, το νοσοκομείο Νάσερ κατέγραψε επιπλέον τρεις νεκρούς. Οι θάνατοι αυτοί προήλθαν από ισραηλινά πλήγματα που έπληξαν διάφορα σημεία της πόλης.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν και αρκετοί τραυματίες από τις ίδιες επιθέσεις, προσθέτοντας στον βαρύ απολογισμό των θυμάτων της ημέρας.

Η δραματική ανθρωπιστική κατάσταση

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να είναι δραματική, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να ζουν σε σκηνές ή σε προσωρινά καταλύματα. Αυτά τα καταλύματα βρίσκονται είτε κατά μήκος της ακτής είτε κοντά σε σωρούς από μπάζα βομβαρδισμένων κτιρίων, μαρτυρώντας την εκτεταμένη καταστροφή που έχει υποστεί η περιοχή.

Μαρτυρίες κατοίκων για την καταστροφή

Ο Μαχμούντ Αμπού Χασίρα, κάτοικος της Πόλης της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «ύστερα από τρία χρόνια πολιορκίας, σφαγών και καταστροφών, το Ισραήλ έχει μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε ένα μη κατοικήσιμο μέρος, ισοπεδώνοντας τα πάντα».

Από την Μπέιτ Χανούν, μια πόλη που έχει καταστραφεί στο μεγαλύτερο τμήμα της, ο κάτοικος Μπασάμ Νάσερ ανέφερε ότι «κάποτε είχαμε σπίτια, αλλά χάσαμε τους αγαπημένους μας, των οποίων τα σώματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια». Ο Άχμεντ Νάσερ, μιλώντας επίσης στο AFP, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας ότι «ο πόλεμος και ο λιμός μας έχουν αφήσει πεινασμένους, τρομοκρατημένους και εκτοπισμένους, να ζούμε σε σκηνές και να πασχίζουμε να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία αύξηση των τιμών».

Ο απολογισμός του πολέμου

Η ευρεία στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αντίποινα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, είχε ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό σχεδόν του συνόλου των κατοίκων του θύλακα.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και τα στοιχεία του θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, ο πόλεμος προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 74.200 Παλαιστινίων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader