Αυτόνομα ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη: Η νέα εποχή στα πεδία των μαχών

Η χρήση αυτόνομων ρομπότ και drones με τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στα πεδία των μαχών. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τις πλήρως αυτόνομες μονάδες ολοένα και πιο κοντά στην πραγματικότητα, δημιουργώντας μια νέα εποχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το κρίσιμο ερώτημα δεν φαίνεται πλέον να είναι αν θα χρησιμοποιηθούν τέτοια συστήματα, αλλά ποια πλευρά θα τα αναπτύξει πρώτη και ποιος θα καθορίσει τους κανόνες λειτουργίας τους.

Η νέα εποχή στα πεδία των μαχών

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εποχή φαίνεται να πλησιάζει στα πεδία των μαχών, καθώς αυτόνομα ρομπότ και drones εξοπλισμένα με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν τον εντοπισμό και την προσβολή στόχων. Αυτές οι μονάδες θα λειτουργούν χωρίς να απαιτείται συνεχής επικοινωνία και ανθρώπινη παρέμβαση, σηματοδότητας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των πολεμικών επιχειρήσεων.

Η ικανότητα αυτών των συστημάτων να δρουν ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο παράγοντα εγείρει νέα ζητήματα σχετικά με την αυτονομία των όπλων και τις επιπτώσεις της στην ασφάλεια και την ηθική των συγκρούσεων. Η τεχνολογική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα είναι ραγδαία, ωθώντας τις στρατιωτικές δυνάμεις προς την υιοθέτηση πιο προηγμένων και αυτόνομων μέσων.

Η θέση της Ουκρανίας και οι δηλώσεις Fedorov

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Mykhailo Fedorov, έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι από τη στιγμή που τα πρώτα πλήρως αυτόνομα ρομπότ εμφανιστούν στο πεδίο της μάχης, η εξάπλωσή τους θα είναι αναπόφευκτη και μη αναστρέψιμη. Ο ίδιος τόνισε ότι η χώρα του δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει μέχρι να απαντηθούν όλα τα ηθικά και κοινωνικά ερωτήματα που προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων όπλων.

Μάλιστα, ο Fedorov δήλωσε πως η Ουκρανία σκοπεύει να στείλει το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ στο πεδίο της μάχης μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη που αντιλαμβάνεται η Ουκρανία για την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών στην άμυνα, ανεξαρτήτως των ευρύτερων συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανάπτυξη «στρατιάς ρομπότ»

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου για την ενσωμάτωση αυτόνομων συστημάτων, έχει δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας. Βασικός επενδυτής σε αυτή την εταιρεία είναι ο επικεφαλής της Palantir, Alex Karp, γεγονός που αναδεικνύει το ενδιαφέρον ισχυρών παραγόντων του τεχνολογικού χώρου για τον τομέα της άμυνας.

Ο στόχος της νέας αυτής εταιρείας είναι η ανάπτυξη μιας «στρατιάς ρομπότ». Αυτή η στρατιά θα έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει επικίνδυνες αποστολές, με σκοπό τον περιορισμό των ανθρώπινων απωλειών. Παράλληλα, η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στρατιωτών, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση σε επιχειρησιακές ανάγκες.

Η υφιστάμενη χρήση ρομποτικών συστημάτων

Η χρήση ρομποτικών συστημάτων στο πεδίο της μάχης δεν αποτελεί εντελώς καινούργια εξέλιξη. Παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ήδη σε διάφορες εφαρμογές, οι οποίες συμβάλλουν στην υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τα ρομπότ χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προμηθειών σε δύσβατες περιοχές ή σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, καθώς και για την απομάκρυνση τραυματιών από τη γραμμή του μετώπου, μειώνοντας τον κίνδυνο για το ανθρώπινο δυναμικό.

Επιπλέον, ρομποτικά συστήματα έχουν ήδη ενσωματωθεί σε ορισμένες πολεμικές επιχειρήσεις. Στην πόλη του Κιέβου, για παράδειγμα, έχουν εγκατασταθεί ρομποτικοί πυργίσκοι που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί οι πυργίσκοι χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη εχθρικών drones, αναδεικνύοντας την πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας στην ενεργό άμυνα.

Η επόμενη γενιά και το κρίσιμο ερώτημα

Η επόμενη εξέλιξη στον τομέα των ρομποτικών συστημάτων, σύμφωνα με τις πηγές, αφορά την ανάπτυξη συστημάτων που δεν θα περιορίζονται στην υποστήριξη των ανθρώπων. Αντιθέτως, θα μπορούν να εντοπίζουν και να πλήττουν στόχους με πολύ μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση, φτάνοντας σε ένα επίπεδο πλήρους αυτονομίας.

Αυτή η τάση οδηγεί στο κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πλέον: δεν είναι αν θα χρησιμοποιηθούν τέτοια συστήματα, αλλά ποια πλευρά θα τα αναπτύξει πρώτη και ποιος θα καθορίσει τους κανόνες λειτουργίας τους. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα διαμορφώσει το μέλλον των στρατιωτικών συγκρούσεων και τις διεθνείς ισορροπίες στην άμυνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta