Πολλά σχολεία στη Γαλλία παραμένουν αποκλεισμένα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις των μαθητών

Μία ημέρα μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις που συγκλόνισαν τη Γαλλία, τα μαθήματα επαναλήφθηκαν σήμερα στην πλειονότητα των λυκείων της χώρας. Ωστόσο, αρκετά σχολεία παραμένουν αποκλεισμένα, με την κυβέρνηση να καταβάλλει προσπάθειες για την εκτόνωση της κατάστασης, καλώντας τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σχολεία για την έναρξη διαλόγου.

Οι κινητοποιήσεις των μαθητών, οι οποίες ξεκίνησαν στα μέσα του Σεπτεμβρίου από τα παρισινά περίχωρα, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Οι διαδηλωτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για μια σειρά σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση.

Τα αιτήματα των μαθητών και οι καταγγελίες

Οι μαθητές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις και βελτιώσεις στις υποδομές. Ένα ακόμα βασικό σημείο της διαμαρτυρίας τους είναι οι υπερπλήρεις τάξεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την αποτελεσματική μάθηση.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές αναδεικνύουν το πρόβλημα των κενών στις θέσεις των εκπαιδευτικών, τονίζοντας ότι αυτά δεν αναπληρώνονται επαρκώς. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στις λαϊκές συνοικίες, όπου η έλλειψη προσωπικού επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η κατάσταση στα σχολεία και τα στοιχεία του υπουργείου

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Παιδείας, σήμερα το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους. Παρά την επαναλειτουργία της πλειονότητας των εκπαιδευτικών μονάδων, ένα στα επτά σχολεία παραμένει αποκλεισμένο, είτε ολικά είτε μερικά.

Ο αριθμός των αποκλεισμένων σχολείων παρουσιάζει πτώση κατά 41% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα, γεγονός που υποδηλώνει μια μερική εκτόνωση της κατάστασης. Ειδικότερα, στην πρωτεύουσα, το Παρίσι, πολλά σχολεία εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένα από μαθητές, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει κάδους απορριμμάτων για να μπλοκάρουν τις εισόδους.

Κυβερνητικές ενέργειες και δηλώσεις αξιωματούχων

Αντιμέτωπη με το εύρος των κινητοποιήσεων, η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται σε δυσχερή θέση, ιδιαίτερα λόγω των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων και της διαχείρισης της τήρησης της τάξης μετά από μεγάλο αριθμό σοβαρών τραυματισμών μαθητών. Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συναντήθηκε με μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές και ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ, με αντικείμενο την επίλυση της κρίσης.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ αναμένεται να λάβει τον λόγο το βράδυ για να αναφερθεί στην κατάσταση στα λύκεια, καθώς και σε άλλα σημαντικά ζητήματα όπως οι τιμές των καυσίμων, η αγροτική κρίση και η δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, σύμφωνα με πληροφορίες από τις υπηρεσίες της πρωθυπουργίας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ο οποίος υπερασπίζεται την αναλογική χρήση βίας, ανακοίνωσε τη διακοπή της χρήσης κροτίδων κρότου-λάμψης, μετά τον ακρωτηριασμό ενός 15χρονου διαδηλωτή.

Έρευνες και απολογισμός τραυματισμών

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ότι έχουν ξεκινήσει 18 έρευνες από την υπηρεσία ελέγχου της αστυνομίας, αναφορικά με τα γεγονότα των κινητοποιήσεων. Οι έρευνες αυτές έρχονται στον απόηχο των αναφορών για τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Συνολικά, από την έναρξη των κινητοποιήσεων, έχουν τραυματισθεί 215 μαθητές, 85 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και 800 αστυνομικοί. Οι υπουργοί Εσωτερικών και Παιδείας αναμένεται να μιλήσουν σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου, όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, για να ενημερώσουν σχετικά με την κατάσταση.

Νέες διαδηλώσεις και συνδικαλιστική υποστήριξη

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες για εκτόνωση, η συνδικαλιστική ένωση λυκείων και η Φοιτητική Ένωση έχουν απευθύνει κάλεσμα για νέες διαδηλώσεις. Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν προγραμματιστεί για αύριο, τόσο στο Παρίσι όσο και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας.

Οι προσεχείς διαδηλώσεις υποστηρίζονται από πέντε συνδικάτα εκπαιδευτικών, γεγονός που υποδηλώνει τη διευρυμένη βάση των αιτημάτων και την ενίσχυση της πίεσης προς την κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα.

Με πληροφορίες από: News.gr