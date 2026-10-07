Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Πούτιν για τα γενέθλιά του: συζήτηση για Ουκρανία και Μαύρη Θάλασσα

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Η επικοινωνία έλαβε χώρα με αφορμή τα 74α γενέθλια του Ρώσου ηγέτη, όπως ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία. Οι δύο πρόεδροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μια σειρά από σημαντικά θέματα που απασχολούν την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Επιπλέον, εξετάστηκαν και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, αναδεικνύοντας το εύρος των θεμάτων που απασχολούν τις δύο χώρες.

Η τηλεφωνική επικοινωνία και η αφορμή

Η σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 74α γενέθλια του Ρώσου προέδρου. Αυτή η επικοινωνία αποτελεί μια ευκαιρία για τους δύο ηγέτες να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των χωρών τους και την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία, η συνομιλία επικεντρώθηκε σε θέματα που επηρεάζουν τόσο τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας όσο και την περιφερειακή σταθερότητα. Η επέτειος των γενεθλίων του κ. Πούτιν αποτέλεσε την επίσημη αφορμή για αυτή την επικοινωνία υψηλού επιπέδου.

Οι διμερείς σχέσεις και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, οι δύο πρόεδροι εξέτασαν διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Οι διμερείς σχέσεις αποτελούν ένα σταθερό σημείο στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των δύο χωρών, καλύπτοντας διάφορους τομείς συνεργασίας και κοινών συμφερόντων.

Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η κατάσταση στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου αποτελούν διαρκές αντικείμενο ενδιαφέροντος και προβληματισμού για τους διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για εξεύρεση λύσεων και την προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση που επικρατεί στη Μαύρη Θάλασσα και στο ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο και την περιφερειακή σταθερότητα, καθιστώντας την ασφαλή διέλευση των πλοίων ένα θέμα άμεσης προτεραιότητας.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην περιοχή αυτή. Η διατήρηση της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών θεωρείται ζωτικής σημασίας για την οικονομική σταθερότητα και την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων.

Προσπάθειες για επανέναρξη επαφών Μόσχας-Κιέβου

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για την Ουκρανία, οι δύο ηγέτες επικεντρώθηκαν και στις προσπάθειες που γίνονται για την επανέναρξη των επαφών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Η αναζήτηση διαύλων επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει ένας κεντρικός στόχος για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ρητά ότι η Τουρκία είναι πλήρως έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην έναρξη αυτών των επαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Τουρκία ως διαμεσολαβητής, με στόχο την προώθηση του διαλόγου και την εξεύρεση διπλωματικών λύσεων στην κρίση.

Άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα

Πέρα από τα κύρια θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, οι πρόεδροι Ερντογάν και Πούτιν συζήτησαν και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Αυτή η ευρύτερη ατζέντα υποδηλώνει την πολυπλοκότητα των σχέσεων και την ανάγκη για συντονισμένες ενέργειες σε διάφορα μέτωπα.

Η συζήτηση για τα επιπλέον αυτά ζητήματα αναδεικνύει την επιθυμία των δύο ηγετών να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν την παγκόσμια σκηνή. Η τουρκική προεδρία δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση αυτών των άλλων ζητημάτων, αλλά η αναφορά τους υποδηλώνει τη συνεχή διπλωματική δραστηριότητα μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit