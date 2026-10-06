Η Ρωσία διαψεύδει κρούσμα πανώλης στη Σιβηρία, οι ΗΠΑ ζητούν απαντήσεις

Θρίλερ εξελίσσεται στη Σιβηρία μετά τον θάνατο εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο που ερευνά την πανώλη. Η Ρωσία διαβεβαιώνει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα στην πόλη Ιρκούτσκ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν απαντήσεις και πλήρη διαφάνεια.

Η υπόθεση, που οδήγησε περίπου 200 ανθρώπους σε καραντίνα και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακολουθείται στενά από την Ουάσινγκτον.

Η ρωσική διάψευση και ο ρόλος του ΠΟΥ

Οι ρωσικές αρχές διαβεβαίωσαν την Τρίτη τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του οργανισμού, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, σε ενημέρωση στη Γενεύη, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν σε επίσημη απάντησή τους προς τον ΠΟΥ: «Κανένα κρούσμα αυτής της επικίνδυνης ασθένειας δεν έχει καταγραφεί στην πόλη Ιρκούτσκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η Μόσχα ενημέρωσε επίσης τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι έχει εντοπίσει τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με την εργαζόμενη που απεβίωσε. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για επικίνδυνα λοιμώδη παθογόνα ήταν αρνητικά για αυτά τα άτομα. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν στα συγκεκριμένα τεστ περιλαμβανόταν και η ίδια η εργαζόμενη ή εάν οι ρωσικές αρχές είναι σε θέση να αποκλείσουν την πανώλη ως αιτία θανάτου.

Οι ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τη Ρωσία να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο της εργαζόμενης. Ο κ. Ρούμπιο δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ισλανδία ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί την υπόθεση «πολύ στενά, ώρα με την ώρα».

«Νομίζω ότι είναι αυτονόητο πως η Ρωσία πρέπει να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες με τον κόσμο», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Ρωσία, εάν η κατάσταση αποδειχθεί σοβαρότερη από όσο έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Ουάσινγκτον χρειάζεται περισσότερα στοιχεία προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον θα βοηθήσει τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μεγάλο πρόβλημα για τη Ρωσία».

Μέτρα και επιπτώσεις στην περιοχή

Η υπόθεση του θανάτου της 28χρονης εργαζόμενης είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν σε καραντίνα περίπου 200 άνθρωποι στην περιοχή. Παράλληλα, προκάλεσε ένα κύμα αντιδράσεων και συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντανακλώντας την ανησυχία του κοινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το The Moscow Times, ένα μαιευτήριο στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας ξεκίνησε τον έλεγχο εγκύων ασθενών για πιθανή έκθεση στην πανώλη, γεγονός που υπογραμμίζει την επιφυλακή των τοπικών αρχών υγείας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr