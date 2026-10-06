Ενέκρινε ο Τραμπ την εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν: Πρώτη στρατιωτική εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα μετά από 60 χρόνια

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την απόφαση για την εκτέλεση του πρώην ταγματάρχη του αμερικανικού στρατού, Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, με εκτελεστικό απόσπασμα. Η έγκριση δόθηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από σχετική σύσταση του Υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 60 χρόνια.

Η απόφαση και η ιστορική της σημασία

Η ανακοίνωση για την εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν έγινε από τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Ο Πάρνελ δήλωσε ότι ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, υπέβαλε τη σύσταση και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ενέκρινε. Η εκτέλεση του Χασάν θα πραγματοποιηθεί με εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού.

Αυτή η απόφαση καθιστά την επικείμενη εκτέλεση την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Επιπλέον, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη εκτέλεση καταδικασμένου από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια. Ο Σον Πάρνελ σημείωσε στο X ότι «η ημέρα της κρίσης για τον Χασάν έφτασε επιτέλους», ενώ ο Υπουργός Στρατού θα καθορίσει τον χρόνο και τον τόπο της εκτέλεσης.

Το προφίλ του δράστη και η επίθεση στο Φορτ Χουντ

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν ήταν πρώην ταγματάρχης και γιατρός του αμερικανικού στρατού, ψυχίατρος καταγωγής από τη Βιρτζίνια. Το 2009, ο Χασάν πυροβόλησε και σκότωσε 13 άοπλους Αμερικανούς στρατιώτες στη βάση του Φορτ Χουντ στο Τέξας. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυμάτισε επίσης 32 άλλα άτομα, φωνάζοντας «Allahu Akbar».

Η επίθεση αυτή, που έλαβε χώρα στις 5 Νοεμβρίου 2009, αποτελεί την πιο πολύνεκρη επίθεση εκτός μάχης που έχει καταγραφεί ποτέ σε αμερικανική στρατιωτική βάση. Το περιστατικό συνέβη σε ένα πολυσύχναστο ιατρικό κτίριο, όπου στρατιώτες που επρόκειτο να αναπτυχθούν περίμεναν για ιατρικές εξετάσεις και εμβόλια.

Η καταδίκη και οι δηλώσεις του Χασάν

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν καταδικάστηκε για 13 κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης και 32 κατηγορίες απόπειρας φόνου. Η καταδίκη του προήλθε από σώμα ενόρκων που αποτελείτο από 13 αξιωματικούς, οι οποίοι πρότειναν ομόφωνα τη θανατική ποινή. Ο ίδιος ο Χασάν παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι ήταν ο ένοπλος που πραγματοποίησε την επίθεση, ζητώντας συγγνώμη για «τυχόν λάθη».

Κατά τη διάρκεια της στρατοδικείας του το 2013, ο Χασάν δήλωσε ότι πίστευε πως με τις πράξεις του προστάτευε τους Μουσουλμάνους και τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν είναι σήμερα ένας από τους τέσσερις κρατούμενους που βρίσκονται στην πτέρυγα μελλοθανάτων του αμερικανικού στρατού.

Η διαδικασία της στρατιωτικής θανατικής ποινής

Σύμφωνα με το στρατιωτικό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών, μια στρατιωτική εκτέλεση απαιτεί την έγκριση του Προέδρου της χώρας. Επιπλέον, η διαδικασία προϋποθέτει αναθεώρηση από ετεροβάθμιο δικαστήριο και μια τελεσίδικη απόφαση για τη νομιμότητά της, προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση.

Στο παρελθόν, το Εφετείο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ είχε κρίνει τη στρατιωτική θανατική ποινή ως αντισυνταγματική το 1983. Ωστόσο, η θανατική ποινή αποκαταστάθηκε το επόμενο έτος με προεδρικό διάταγμα, το οποίο υπογράφηκε από τον τότε Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta