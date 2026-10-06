Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση διά τυφεκισμού για τον δράστη της επίθεσης στο Φορτ Χουντ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την εκτέλεση διά τυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν, του δράστη της φονικής επίθεσης που σημειώθηκε το 2009 στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 13 ανθρώπων, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Η εκτέλεση του Χάσαν θα αποτελέσει την πρώτη τέτοια ενέργεια από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμες από το 1961.

Η έγκριση του προέδρου Τραμπ

Την εισήγηση για τη θανάτωση διά τυφεκισμού του καταδικασμένου τρομοκράτη Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν υπέβαλε ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ ενέκρινε αυτή τη σύσταση, δίνοντας το πράσινο φως για την εκτέλεση από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα.

Η είδηση της έγκρισης γνωστοποιήθηκε από τον Σον Παρνέλ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, επιβεβαιώνοντας την απόφαση του προέδρου για την εκτέλεση του Χάσαν.

Το αιματηρό περιστατικό στο Φορτ Χουντ

Η επίθεση για την οποία καταδικάστηκε ο Νιντάλ Χάσαν έλαβε χώρα την 5η Νοεμβρίου 2009. Ο Χάσαν άνοιξε πυρ στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, προκαλώντας πανικό και θύματα.

Ο δράστης, ο οποίος ήταν μουσουλμάνος γεννημένος στις ΗΠΑ και παλαιστινιακής καταγωγής, είχε ως κίνητρο να εμποδίσει στρατιωτικούς να μεταβούν και να συμμετάσχουν στους πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Ο ίδιος θεωρούσε αυτούς τους πολέμους «παράνομους».

Τα θύματα και η κατάσταση του δράστη

Από την επίθεση του Νιντάλ Χάσαν δολοφονήθηκαν συνολικά 13 άνθρωποι. Από αυτούς, οι 12 ήταν στρατιωτικοί. Επιπλέον, δεκάδες άλλα άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού στη βάση.

Ο Χάσαν είχε χαρακτηριστεί ως «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα. Ο ίδιος, ο οποίος ήταν πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, τραυματίστηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και έκτοτε είναι εν μέρει παράλυτος.

Με πληροφορίες από: real.gr