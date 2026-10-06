Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ

Με τουφέκι θα γίνει η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης με τους 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να τουφεκιστεί ο Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν από εκτελεστικό απόσπασμα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Η απόφαση για την εκτέλεση

Η έγκριση για τη θανάτωση διά τυφεκισμού από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα του καταδικασμένου τρομοκράτη Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν δόθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε σύσταση του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Σον Παρνέλ μέσω X, τη Δευτέρα (5.10.26), αναφερόμενος στην εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ. Η ημερομηνία και η τοποθεσία της εκτέλεσης θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν.

Η επίθεση στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ

Ο Νιντάλ Χάσαν, μουσουλμάνος γεννημένος στις ΗΠΑ και παλαιστινιακής καταγωγής, πραγματοποίησε την επίθεση την 5η Νοεμβρίου 2009. Άνοιξε πυρ στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, η οποία βρίσκεται στο Τέξας.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης δολοφόνησε 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, και τραυμάτισε δεκάδες άλλους. Ο άνδρας είχε χαρακτηριστεί ως «μοναχικός λύκος» της Αλ Κάιντα.

Το κίνητρο του Νιντάλ Χάσαν, όπως αναφέρθηκε, ήταν να εμποδίσει στρατιωτικούς να συμμετάσχουν στους πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τους οποίους θεωρούσε «παράνομους».

Η πορεία μέχρι την καταδίκη

Ο Νιντάλ Χάσαν ήταν πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη βάση του Φορτ Χουντ, τραυματίστηκε από σφαίρα, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα εν μέρει παράλυτος.

Για τις πράξεις του, ο Νιντάλ Χάσαν καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών από στρατοδικείο το 2013, μετά την επίθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Ιστορικό προηγούμενο

Η εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χάσαν θα αποτελέσει ένα ιστορικό γεγονός για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Θα είναι η πρώτη εκτέλεση στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

Η αναμονή για την ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας και του τόπου της εκτέλεσης συνεχίζεται, καθώς αυτές οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Με πληροφορίες από: Newsit